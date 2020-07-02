【港區國安法】中英就BNO問題外交角力 中國駐英使館表明保留採取相應措施權利

中國7月1日在香港實施港區國安法後，英國外交部傳召中國駐英大使劉曉明，向對方就有關問題表達憂慮。英國《天空新聞》（Sky News）外交新聞記者海恩斯（Deborah Haynes）於Twitter透露有關消息，指倫敦對立法感到非常憂慮，並指中國明顯違反《中英聯合聲明》。中國駐英大使館則發聲明，堅決反對英方給予BNO港人更多居英權利，並保留採取相應措施的權利。

首相約翰遜（Boris Johnson）同日較早時在國會回答議員提問時表示，港區國安法明顯嚴重違反中英聯合聲明，損害香港高度自治，與香港基本法有直接衝突。他稱，之前已清楚表示一旦中方實施港區國安法，英方將向BNO持有人提供可以在申請成為英國公民的新途徑，他表示「這正是我們現在會做的事」。

【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限

【國安法. BNO】英國更新對港旅遊建議 稱被拘捕或驅逐出境風險增加

外相藍韜文（Dominic Raab）則表示，英方會兌現對BNO持有人的承諾。根據英方的新計劃，會讓BNO持有人免除只能逗留6個月的限制，然後獲准5年的有限居留許可，期間可以在英國居住與工作，在5年後，他們可以申請定居身份，繼而在額外12個月後申請成為英國公民。

藍韜文指，BNO持有人與他們的居港家屬（family dependents）也會是新政策的合資格者。此外，他又斥責匯豐控股(00005.HK)等銀行，支持港區國安法，認為不應該為了個人私利而犧牲香港的權利。藍韜文指，對匯豐和其他銀行的立場很明確，就是權利、自由及英國對港人的責任，不應該被犧牲。

劉曉明其後表示，港區國安法針對的目標是威脅國家安全的犯罪行為，並非香港政治，稱港人的合法權利與自由會得到充分保護，亦可令當地經濟重回正軌。他亦指香港受到英國殖民統治的日子已是過去，強調英國對香港沒有主權，管轄權或監督權。

【港區國安法】美商務部長：企業可能重新考慮在港設總部

【港區國安法】居留5年最快6年入籍 英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

中國駐英大使館則發聲明，堅決反對英方給予BNO港人更多居英權利，並保留採取相應措施的權利。發言人提到，英方曾經與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持BNO護照的香港中國公民，擁有英國居留權，又說人大常委會在《國籍法》明確指出，所有香港中國同胞，不論是否持有BNO護照，都是中國公民。

聲明強調，如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，亦違反國際法和國際關係基本準則，促請英方客觀看待港區國安法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務。

【港區國安法】歐盟對港區國安法通過表憤慨 正與夥伴討論回應措施

【港區國安法】駐英大使：滙豐太古等多間英國企業支持港區國安法

【新冠肺炎】巴西英國兩肉企自願停對中國出口產品 因有員工檢出新冠病毒

【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳准華為在劍橋設芯片中心

本報記者：游昊雲