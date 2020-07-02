【香港自治法】特朗普倘簽署香港自治法　中方報復或升級

美國國會眾議院今天通過香港自治法，聲稱制裁執行港區國安法的中國官員、以及與往來的銀行等金融機構。眾院議長稱港區國安法是對香港的全面遏制。

香港自治法案稍早前在參議院通過時，中國已譴責美方「通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法」，並宣佈反制措施。

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中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上說，中國決定，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」。外界關注，香港自治法也獲參議院通過，一旦再獲總統特朗普簽行，中方會否升級報復措施。

京已祭針對美方人員的簽證限制

路透社報道，眾院一致同意通過這項法案，反映美國政界的「憂心」，視中國頒布港區國安法為終結香港自治的舉措。這個昔日的英國殖民地因位居國際金融中心而繁榮興盛。

美國參議院上周也通過「參議院版」的法案香港自治法（Hong Kong Autonomy Act）。根據國會規定，眾議院通過的法案須交付參議院通過、再送交白宮經總統川普簽字同意或否決。

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稍早，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）出席一場關於香港局勢的眾議院委員會聽證，她表示港區國安法象徵「一國兩制」原則已損。

佩洛西再談港區國安法

佩洛西在眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）聽證時指出：「此法是對香港人民殘酷的全面遏制，意在摧毀他們曾獲保證享有的自由。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，港區國安法是對所有國家的公然侮辱，華府將持續履行總統特朗普的指令，結束對香港的特殊待遇。

事實上，美國已開始縮減對香港的特殊待遇，停止國防出口並管制高科技產品進出香港。

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責任編輯：鄧國強

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