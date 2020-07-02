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【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）

國情動向 22:57 2020/07/02

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《港區國安法》實施後，澳洲表示，將考慮向香港居民提供「避風港」。美聯社報道，澳洲或向港人提供臨時庇護簽證，給予3年的居留許可。中方奉勸澳方正確、客觀看待港區國安法，立即停止借所謂香港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

*更新美聯社消息

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）周四（7月2日）指出，當作出最終決定時，會予以宣布，至於是否準備加強並提供支持，「答案是肯定的」。但他沒有說明是否會讓香港居民永久定居澳洲。

英國為BNO擴權後 澳擬提供「類似機會」

稍早前，英國首相約翰遜周三（1日）表示，港區國安法明顯嚴重違反中英聯合聲明，損害香港高度自治，與香港基本法有直接衝突，英方將向BNO持有人提供可以在申請成為英國公民的新途徑。

莫理森稱，他正考慮在澳洲提供「類似的機會」。澳洲和英國同屬情報聯盟「五眼聯盟」的成員。

【港區國安法】中英就BNO問題外交角力 中國駐英使館表明保留採取相應措施權利

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【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

他指出，他在數周前要求提出一些建議，正作出最後修改，內閣很快會審議。

據英國外相藍韜文稱，將兌現承諾，BNO持有人將獲得五年的居留許可，可以選擇在英國工作或讀書，5年後可以申請定居身份，1年後可申請成為公民，並沒有名額限制。

【中澳關係】疑被中國滲透 澳洲工黨議員住所辦公室遭突擊搜查

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中澳緊張勢加劇

時值中澳關係緊張，澳洲若為港人提供庇護，令緊張關係加劇。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）周三發表聲明，表示對中國對香港實施《港區國安法》深切關注，批評這破壞《中英聯合聲明》和香港《基本法》所保障的「一國兩制」框架和香港的高度自治。

中國駐澳大使館表示，對佩恩的表態深表遺憾和不滿，強調香港事務純屬中國內政。冀澳方客觀、理性看待香港國安立法，遵守國際法和國際關係準則，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

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【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

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