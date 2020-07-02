【中印衝突】印度總理退出微博惹關注 蓬佩奧讚印度禁用中國APP

印度日前以國家安全為由禁止使用中國59種行動裝置應用程式（App）後，印度總理莫迪昨退出被禁之一的中國社交平台微博，並註銷帳號刪光文章。不過，印度駐中國大使館官方微博仍在運作。

微博管理員1日深夜發文稱，微博接到印度駐中國大使館的申請，「希望從微博平台上移除認證的莫迪總理微博帳號」。現在根據對方要求，並依據相關規則，關閉了此前認證為「印度共和國總理」的微博帳號@莫迪總理。印度上月底以國安為由在其網域下架微博、微信、抖音等中國59種App後，莫迪在微博經營的帳號是否跟進，引發印度輿論關注。

印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）1日報導引述消息人士稱，莫迪已經決定退出微博，註銷自己的微博帳號。其後，莫迪在微博發布的113則文章被刪光，微博數顯示為0，其頭像也變成空白。環球時報報道，莫迪於2015年開啟微博帳號，剛加入時還曾發文稱：「你好，中國！我期待著通過微博與中國朋友互動。」

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他最近一條微博內容則是今年1月25日向中國網友發出的鼠年祝賀。但因為中印關係近年持續惡化，截至昨天退出，莫迪在微博僅擁有24.4萬粉絲。儘管莫迪退出微博，印度駐中國大使館官方微博迄今依然存在。中國網民紛紛前往該官微留言，要求印度駐中使館跟進莫迪關閉微博帳號，「一起滾吧」。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）讚許印度禁止抖音（TikTok）等多種中國行動裝置應用程式（App），表示新德里政府此舉確保了自身安全不受威脅，「印度清除App的作法能增強印度主權，也能強化印度的完整性和國家安全，如同印度政府部門本身所言。」

源於中國的抖音可讓用戶上傳、分享短片，廣受年輕人歡迎。而印度曾是抖音最大海外市場。中印關係在近日發生邊界衝突之後惡化。印度總理莫迪（Narendra Modi）的政府6月29日下令禁止抖音、微信（WeChat）、微博等59種中國App。

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責任編輯：游昊雲