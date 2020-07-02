▲ 【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開 英國可以做的不多

港區國安法正式生效後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，將向300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人，提供入籍英國途徑。中方曾指此舉違反中英聯合聲明。英國外相藍韜文承認，如果中國阻止香港人前往英國，英國可以做的不多。

惟值得注意是，根據目前出境程序，港人可憑身份證離境，登機手續可用特區護照；因此在離境環節，阻礙BNO港人離開可能是偽命題。同時，目前基本法訂明，港人有出入境自由。

藍韜文：仍會說服中國不執行港區國安法

英國衛報報道，藍韜文（Dominic Raab）在接受當地電視台 ITV 訪問時說，如果中方阻止持有BNO 的港人離開香港，英國政府幾乎沒有什麼可以做。

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他說，這是涉及香港的人權和自由，而中國沒有信守1984年的中英聯合聲明，在處理事件上必須務實，中國是冒起中的大國，雖然對國際聲譽受損是敏感的，但不足以起到作用。

藍韜文又說，英國可能運用外交影響力。「我們還有其他方法可以說服中國不完全執行國家安全法或你所說的某些報復」，他說「但最終我們得承認，我們不能迫使中國容讓 BNO 持有人來英國」。

藍韜文稱，英國正同其他國家商討讓港人居留的計劃（lifeboat operation），他說很難估計有多少港人會去英國，又認為大部分港人仍會留在香港，只有部分選擇離開。

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英國下議院於 7 月 1 日宣佈擴大 BNO 持有人的權利。藍韜文指，BNO持有人可獲得5年居留權，可找工作和就學。在英國待滿5年後，他們將可申請定居身分（settled status），再過12個月，即可申請成為英國公民。「這是一項特殊、客製化的規定，因應目前面對的獨特情況」。

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責任編輯：鄧國強

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