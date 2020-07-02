【國安法懶人包】英國向BNO港人提供入籍途徑 美國澳洲也出手

港區國安法正式在港實施，引發國際關注。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，將向300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人，延長現時6個月的「有限居留許可」，讓他們能夠在英國居住及工作，從而申請成為英國公民，以回應中國實施「港區國安法」。除英國外，美國、澳洲都提及，將為港人移民提供便利。

中國外交部早前強調，立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

澳洲：考慮提供與英國類似的機會

稍早前，英國首相約翰遜周三（1日）表示，港區國安法明顯嚴重違反中英聯合聲明，損害香港高度自治，與香港基本法有直接衝突，英方將向BNO持有人提供可以在申請成為英國公民的新途徑。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，他正考慮在澳洲提供「類似的機會」。他表示，當作出最終決定時，會予以宣布，至於是否準備加強並提供支持，「答案是肯定的」。

莫里森說，他在數周前要求提出一些建議，正作出最後修改，內閣很快會審議。

美國：參眾兩院通過法案 制裁相關官員

事實上，在國安法正式實施之前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）就在5月底表示，美國正在研究歡迎香港人來美的選項，不過美國畢竟與英國不同，不像英國與香港之間有一段很長的歷史，他不清楚會如何運作。他也未提出具體方案。

最新進展是，美國參眾兩院通過香港自治法，聲稱制裁執行港區國安法的中國官員、以及與往來的銀行等金融機構。根據規定，參議院之後還得就眾議院版本做表決，然後由總統特朗普簽署生效，這個程序預期最快2、3天內完成。

相比起來，加拿大暫未對接收港人作出明確表態。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上月曾稱，加拿大有一個強大的移民系統，可根據個案進行審批，但未有表態會否因為港區國安法，而放寬香港的移民簽證。

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責任編輯：尹航

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