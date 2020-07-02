  • 33°C
香港時間 : 2020702日 (四) 14:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國安法懶人包】誰願給港人居留權？一文看英美澳加表態（不斷更新）

國情動向 14:35 2020/07/02

分享：

港區國安法正式在港實施，引發國際關注。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，將向300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人，延長現時6個月的「有限居留許可」，讓他們能夠在英國居住及工作，從而申請成為英國公民，以回應中國實施「港區國安法」。除英國外，美國、澳洲都提及，將為港人移民提供便利。

中國外交部早前強調，立法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

澳洲：考慮提供與英國類似的機會

稍早前，英國首相約翰遜周三（1日）表示，港區國安法明顯嚴重違反中英聯合聲明，損害香港高度自治，與香港基本法有直接衝突，英方將向BNO持有人提供可以在申請成為英國公民的新途徑。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，他正考慮在澳洲提供「類似的機會」。他表示，當作出最終決定時，會予以宣布，至於是否準備加強並提供支持，「答案是肯定的」。

莫里森說，他在數周前要求提出一些建議，正作出最後修改，內閣很快會審議。

美國：參眾兩院通過法案 制裁相關官員

事實上，在國安法正式實施之前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）就在5月底表示，美國正在研究歡迎香港人來美的選項，不過美國畢竟與英國不同，不像英國與香港之間有一段很長的歷史，他不清楚會如何運作。他也未提出具體方案。

最新進展是，美國參眾兩院通過香港自治法，聲稱制裁執行港區國安法的中國官員、以及與往來的銀行等金融機構。根據規定，參議院之後還得就眾議院版本做表決，然後由總統特朗普簽署生效，這個程序預期最快2、3天內完成。

相比起來，加拿大暫未對接收港人作出明確表態。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上月曾稱，加拿大有一個強大的移民系統，可根據個案進行審批，但未有表態會否因為港區國安法，而放寬香港的移民簽證。

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多

【港區國安法】中英就BNO問題外交角力 中國駐英使館表明保留採取相應措施權利

【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【港區國安法】美如何制裁？京怎樣反制？
今日
【港區國安法】美如何制裁？京怎樣反制？
【港區國安法】美商務部長：企業可能重新考慮在港設總部
今日
【港區國安法】美商務部長：企業可能重新考慮在港設總部
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」
今日
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」
【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多
今日
【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多
BNO 美國 中國 英國 香港 澳洲 加拿大 中國外交部 國安法 港區國安法

上一篇文章

【中美角力】美擬就新疆人權問題對華制裁 國務院警示美企風險

下一篇文章

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」
【港區國安法懶人包】各國回應：美警告有新制裁 德國稱港局勢將影響中歐關係（不斷更新）
【港區國安法懶人包】各國回應：美警告有新制裁 德國稱港局勢將影響中歐關係（不斷更新）
【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限
【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【國安法．BNO】中方曾指BNO擴權違《中英聯合聲明》？　一文看清來龍去脈
【國安法．BNO】中方曾指BNO擴權違《中英聯合聲明》？　一文看清來龍去脈