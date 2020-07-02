【中美角力】美擬就新疆人權問題對華制裁 國務院警示美企風險

中美緊張加劇，美國加大打人權牌。外電消息稱，美國準備就新疆人權問題制裁中國。另一邊廂，美國政府周三（1日）發布商業警告，提醒美企與在中國侵犯人權的企業營運供應鏈的風險，被指是展現美國就新疆人權問題抨擊中國的決心。

彭博引述兩名知情人士透露，美國正準備實施一再被推遲的制裁措施，懲罰侵犯新疆穆斯林人權的中國高層官員，可能瞄準負責拘禁和迫害新疆少數民族的中共官員，但未有交代具體官員姓名或何時作出制裁。美國當局不予置評。

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報道稱，美國政府將根據2016年《全球馬格尼茨基人權問責法案》採取行動。該法案賦予美國就人權問題制裁外國官員的廣泛權力。在中美磋商貿易協議期間，制裁一再推遲。

美國總統特朗普上月簽署《2020年維吾爾人權政策法案》，將允許制裁壓迫維族及其他穆斯林族群的中國官員。中國外交部當時批評，美方有關法案罔顧事實，試圖把新疆的反恐、反分裂和去極端化舉措污名化，對此堅決反對。

知情人士表示，任何制裁措施都需要得到特朗普的最後批准。

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另外，美國國務院、商務部、財政部及國土安全部周三發布警告，提醒美國企業注意，與被指在新疆侵犯人權的實體有關聯，將面臨風險。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美企高層應該仔細閱讀這份通知，並意識到支持這種侵犯人類尊嚴的行為，會帶來聲譽、經濟和法律風險。根據這項商業警示，可能侵犯人權的中方企業類型，包括協助中國政府開發在新疆使用的監控工具；在新疆或中國其他地區涉及強制勞動；以及協助建造用來拘押維吾爾族與其他穆斯林少數族裔的關押設施等。

分析認為，美方發出警告是一個信號，提醒企業已經推出制裁措施，新疆的形勢很嚴峻，美國執行力度會比過去更大。

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據《華爾街日報》，中國駐華盛頓大使館發言人敦促美方尊重事實，摒棄偏見，停止害人害己的錯誤言行，停止借涉疆問題干涉中國內政。

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