【港區國安法】英召見中國大使爆舌戰　劉曉明：英對香港已無責任

港區國安法正式實施，英國外交部常任副部長麥唐納1日就此事召見中國駐英大使劉曉明。麥唐納重申，港區國安法違反「中英聯合聲明」。中國駐英國大使館則在官網發布聲明表示，劉曉明在會見麥唐納時，堅決駁回英方就「港區國安法」對中方的無端指責，並就英方錯誤言行闡明中方嚴正立場。

英方重申 港區國安法違聯合聲明

據英國天空新聞（Sky News）報道，港區國安法實施幾小時後，麥唐納（Simon McDonald）召見中國大使，以表明英國對該法的「深切關注」。

麥唐納重申，港區國安法違反1984年的「中英聯合聲明」，在英國於1997年將領土交還給中國後，香港擁有近50年的完全自治權。

報道提到，這是英國自1984年以來，第2度就香港事務召見（summoned）中國駐英大使。

中國駐英國大使館則在官網發布聲明表示，劉曉明在會見麥唐納時，堅決駁回英方就「港區國安法」對中方的無端指責，並就英方錯誤言行闡明中方嚴正立場。

中方：聲明無一字提及英國對港負責

劉曉明稱，英方近來就香港國安法指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章和中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他強調，《中英聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港，聲明中沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

劉曉明重申，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉，敦促英方立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。

【國安法懶人包】英國向BNO港人提供入籍途徑 美國澳洲也出手

【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限

【港區國安法】居留5年最快6年入籍 英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開 英國可以做的不多

另外，對於英國將為持有BNO護照的港人提供更多居留權利，中國駐英國大使館官網還刊出發言人回應。

發言人表示，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權。中國全國人大常委會在《關於<中華人民共和國國籍法>在香港特區實施的幾個問題的解釋》中明確指出，所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或者「英國國民（海外）護照」，都是中國公民。

發言人強調，如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關系基本准則。中方對此堅決反對，並保留采取相應措施的權利。中方敦促英方客觀公正看待香港特區維護國家安全立法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應