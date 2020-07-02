【中美角力】美國會報告：美企在華擴張 或威脅美國技術領先地位

美國國會美中經濟安全審查委員會（USCC）一份新報告指出，2000年以來美國跨國企業在中國「大規模擴張」，可能威脅到美國產業競爭力和長期技術領先地位。報告敦促美國國會採取措施，保護美國的創新能力和領先地位。

USCC周三公布的報告警告，美企在中國的業務，從製造快速轉向研發等高價值活動，可能在不知不覺中，令中國實現其產業政策目標。

報告分析近20年的數據發現，美國在中國的商業資產增加15倍。目前美企在華僱員達170萬人，較2000年的25.2萬人，增加近6倍。

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報告指出，美企利用中國廉價勞動力、規模經濟、低運輸成本和全球供應鏈集中的優勢，其中很大一部分活動，集中在滿足中國日益增長的消費階層的需求上。

美國製造業在中國曾主要集中在電腦、電子產品和化工產品的生產上，但在中國的堅持下，美企在研發投資也有所增加。報告稱，這些產業或間接削弱美國國內產業，對於中國的競爭力和技術領先地位。

報告表示，隨著美國和中國之間的戰略競爭加劇，國會應該考慮如何保持和保護美國的創新能力和領導地位。

事實上，中美關係緊張升級以來，美國已加大對美企的施壓，要求擺脫對中國供應鏈的依賴，加速回流。

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責任編輯：林佩怡

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