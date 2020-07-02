【港區國安法】豈止香港避風港法案？美國會推動兩法「接收」港人

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港區國安法執行，中美角力升級。繼美國國務卿蓬佩奧早前聲稱，美國正考慮接收港人後，美國國會亦有所行動，有議員分別提出兩項法案，促使美國以「難民」形式收留面臨政治壓力、甚至要「流亡」的香港人，其中一項叫《香港避風港法案》，另一項稱《香港人民自由和選擇法案》。
觀察者指，美方以接收港人反制港區國安法，背後是一場中美角力。而中方則多次表明，西方因應新國安法給予香港人居留權的做法，是干涉中國內政。
中方多次警告 西方勿干預內政
美國國會在周二（6月30日）已經推出兩條與香港有關的法案，分別是《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act）及《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。
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當中提出《香港避風塘法案》的共和黨眾議員、眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）成員匡希恆（John Curtis）表示，該法將會賦予香港人繼續為自由而努力的權利，同時讓港人知道美國和世界的支持。
根據法案內容，若香港人因為政治因素被施壓，其本人及家人可被列為「第二優先難民」，申請進入美國的流程將會簡化，又為有「即時危險」的「抗爭者」提供申請庇護的途徑等。
至於《香港人民自由和選擇法案》則由民主黨眾議員馬連洛斯基（Tom Malinowski）提出，他表示這個跨黨派法案，旨在保護受《港區國安法》施壓的香港人。
香港人民自由和選擇法案 針對高技術人才
根據該法案，若香港人因為面臨政治檢控而要逃亡，可以向美國申請「臨時保護身份」（Temporary Protected Status, TPS），可於美國工作及居住，又給予香港的高技術人才特殊簽證赴美工作等。
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兩條法案分別得到共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）和民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）、國會及行政當局中國委員會（CECC）主席麥戈文（James McGovern）等跨黨派議員支持。
美國國務卿蓬佩奧上月初曾聲稱，美國正考慮接收港人後，但他當時並沒有詳細說明計劃內容。
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責任編輯：鄧國強