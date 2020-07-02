【中美角力】美海關查扣13噸新疆真人毛髮製品　指生產過程涉侵犯人權

美國海關及邊防局（CBP）周三（7月1日）發布新聞稿指，上月17日在新澤西州紐瓦克市港口扣查近13噸來自新疆的真人毛髮製品，包括假眼睫毛、假髮等，總值超過80萬元（美元，下同，約624萬港元）。海關懷疑該些產品涉及「強迫勞動」、童工及侵犯人權等問題。

新聞稿指出，該批被扣查產品的進口商為洛浦縣美馨髮製品有限公司（Lop County Meixin Hair Product Co），資料顯示該批產品利用監獄的勞工生產，當中或涉及強迫勞動、超長工時、剋扣工資等。海關目前已發出暫扣令，要求進口商提出證據，證明該批產品沒有牽涉以上問題。

CBD執行助理專員史密斯（Brenda Smith）表示，該些產品生產過程嚴重侵犯人權，暫扣令顯示了一個明確且直接訊息，美國供應鏈中不容許非法和不人道行為。

▲ 美海關查扣13噸新疆真人毛髮製品 指生產過程涉侵犯人權

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同日華府也發表跨部門商業諮詢報告，警告美國企業在中國新疆地區維持生產業務時，可能面臨侵犯人權的風險。報告指，美企在新疆營運或與使用當地勞工的實體做生意時，有機會涉及強迫勞動、大型拘留、強制節育等行為，承受「商譽、經濟和法律風險」。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭周三出席聯合國人權理事會第44屆會議時，則重申︰「涉疆問題根本不是所謂的人權、民族和宗教問題，而是反恐和反分裂問題。」他指，新疆各族人民在和平與安寧環境中充分享有各項人權，中方措施得到國際社會的廣泛肯定。

陳旭又稱，有國家「出於政治目的」，在涉港、涉疆問題上對中方「無端指摘、歪曲事實」。他不點名批評美國稱︰「這些國家自身存在嚴重人權問題，包括結構性種族主義和種族歧視、排外主義和仇恨言論、警察暴力、移民權利屢遭侵犯等。」陳旭敦促有關國家重視解決自身人權問題，停止「雙重標準」做法，勿在人權理事會進行「政治操弄」。

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責任編輯：游昊雲

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