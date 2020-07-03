【中印衝突】莫迪關微博帶頭封殺中國科企 但「去中國化」非易事

中印邊界緊張局勢延燒至經濟領域，繼印度當局以維護國家安全為由宣布禁止包括抖音、微信等59個中國App之後，印度總理莫迪昨天也關閉在微博的社交帳戶，展示強烈對抗姿態。此舉或成為印度「去中國化」的標誌事件，令近年深耕東南亞市場的中國科技企業遇阻。

像美國總統特朗普一樣，莫迪也是一位善用社交媒體的元首。他是在2015年訪華前夕設立微博賬號，當時廣受輿論關注，被視為是兩個亞洲大國攜手合作，迎接世界「東方時間」的起點。莫迪過去也不間斷通過微博表達對華友好姿態，包括曾向國家主席習近平祝壽。

莫迪今年未在微博向習祝壽

但隨着今年兩國關係惡化，莫迪最近一次發文是向中國網友祝賀鼠年，6月未再次向習獻上生日祝福，並在半個月後退出了這個向中國傳遞善意信息的社交平台。這也被印度媒體解讀為領導人帶頭封殺中國科技企業在印的發展。

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事實上，近年來愈來愈多的中國科技企業在加大力度開拓新興市場，印度是這些新科技企業最為重視的市場之一。這不僅因為印度是全球最後一個十億人口規模的待開發市場，而且對中國企業來說，相似的文化習慣，令印度是最易完美複製互聯網經濟中國模式的一塊市場。

民間反華情緒高漲 惟短期難擺脫對華技術依賴

據Sensor Tower數據顯示，印度排名前100的應用中約1/5是中國公司，今年4月以來在印度下載量最高的25款應用中，有八款來自中國。而數日前遭到禁用的59款中國App自2014年1月起在印度的累計下載量達到49億次，其中包括今年迄今為止的7.5億次。

▲ 莫迪

不過，正是由於中國科技企業在印度早已擁有市場基礎，無論從硬件抑或軟件技術印度已對中國具有一定依賴度，「去中國化」並非易事。

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以智能手機為例，印度市場有超過7成為中國品牌，今年首季，僅小米就佔3成，Vivo和OPPO在印度的市場份額，則分別為17%及12%。上月，OPPO因中印衝突取消了線上發布會，但同為「OPPO係」的Oneplus 8 pro手機則在印度網購平台開售數分鐘即售罄，顯示出印度市場對中國貨的黏性。

這種黏性也是印度當局推動「去中國化」、促進本土科技企業發展的深層動因。作為一個具有強烈民族主義的國家，中印衝突令民間反華情緒高漲，「封殺」中國App可能成為鼓勵本土企業研發替代性產品並獲得市場認同的好機會。雖然短時間內「去中國化」難以成為現實，但在全球亂局時刻下，一些偶發事件可能也會催化和加速原本需要更長時間進行的改變。

本報駐京記者：潘攀

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