【中印衝突】莫迪關微博帶頭封殺中國科企 但「去中國化」非易事（訂戶專享）

中印邊界緊張局勢延燒至經濟領域，繼印度當局以維護國家安全為由宣布禁止包括抖音、微信等59個中國App之後，印度總理莫迪昨天也關閉在微博的社交帳戶，展示強烈對抗姿態。此舉或成為印度「去中國化」的標誌事件，令近年深耕東南亞市場的中國科技企業遇阻。

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