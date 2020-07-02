【中印衝突】莫迪關微博帶頭封殺中國科企 但「去中國化」非易事（訂戶專享） 國情動向 14:10 2020/07/02 分享： 中印邊界緊張局勢延燒至經濟領域，繼印度當局以維護國家安全為由宣布禁止包括抖音、微信等59個中國App之後，印度總理莫迪昨天也關閉在微博的社交帳戶，展示強烈對抗姿態。此舉或成為印度「去中國化」的標誌事件，令近年深耕東南亞市場的中國科技企業遇阻。 ... 相關文章 【中印衝突】印度欲「去中國化」？擬對中國加關稅 或三個月內出台 2020/06/19 【中印衝突】印度欲「去中國化」？擬對中國加關稅 或三個月內出台 【中印衝突】印度總理退出微博惹關注 蓬佩奧讚印度禁用中國APP 今日 【中印衝突】印度總理退出微博惹關注 蓬佩奧讚印度禁用中國APP 【中印衝突】印度禁用抖音、微信等59個中國App 稱損害主權及國安 2020/06/30 【中印衝突】印度禁用抖音、微信等59個中國App 稱損害主權及國安 【中印衝突】印度部分酒店拒接待中國遊客 拒用中國商品 2020/06/26 【中印衝突】印度部分酒店拒接待中國遊客 拒用中國商品 【中印衝突】胡錫進籲印度勿「以卵擊石」：中國軍費是印度3倍多 2020/06/22 【中印衝突】胡錫進籲印度勿「以卵擊石」：中國軍費是印度3倍多 中印關係 莫迪 軍事 政治 新興市場 經濟 習近平 中國 印度 Vivo 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入