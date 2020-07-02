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【國安法.BNO】英國民調：逾六成受訪者　贊成助BNO香港人定居英國

國情動向 15:46 2020/07/02

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港區國安法引發國際關注，英國表示將向BNO持有人提供可申請成為英國公民的新途徑。英國最新民調顯示，針對是否支持港人在英定居，有64％受訪者贊成幫助部分港人在英國定居。

英國民調公司「YouGov」1日最新民調指出，64%知悉相關方案的受訪者表示贊成幫助部分港人在英定居，比不贊成的22%高出近兩倍，且上述支持意向不分政黨傾向，支持者都比反對者多。

以保守黨選民為例，1990年時回答非常反對（35%）和反對（18%）者有過半，回答非常贊成（11%）和贊成（28%）者則不及四成，但如今非常反對（11%）和反對（13%）才勉強接近四分一，回答非常贊成（25%）和贊成（43%）近七成。

在近年可能促使港人大舉移民的事件中，1989年的六四事件也是其中之一，「YouGov」利用1990年時蓋洛普民調來和今年的民調做對比，發現過去不管是保守黨、工港或是自由民主黨選民都普遍反對港人在英定居，而現在皆轉為普遍支持。

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責任編輯：尹航

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