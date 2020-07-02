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【長江三峽大壩】暴雨未停川貴又淺層地震　恐爆泥石流災害

社會熱點 15:46 2020/07/02

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內地今日極淺層地震不斷，繼國家地震台在凌晨4時07分測定位在三峽大壩上游的四川阿壩州發生3.2級地震，深度僅8公里；至上午11時11分貴州畢節市赫章縣又發生4.5級地震，深度也只有13公里，四川、貴州連日暴雨，令不少人擔心，恐爆發土石流等地質災害。

綜合內媒報道，國家地震台網在上午11時11分測得貴州畢節市赫章縣（北緯27.16度，東經104.63度）發生4.5級地震，震源深度13公里，未提及規模大小。

【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）

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這已是今日內地發生的第二起「極淺地震」，凌晨4時07分，四川阿壩州若爾蓋縣（北緯34.10度，東經1 02.68度），也發生3.2級地震，震源深度僅8公里。

因連日暴雨，貴州省自然資源廳、省氣象局早已對貴州省9成以上的縣市發布「24小時大範圍地質災害氣象風險預警」，其中有64個縣（市、區、特區）為橙色預警、16個縣（市、區、特區）為黃色預警，是今年範圍最廣的預警，提醒上述地區容易發生滑坡、崩塌、土石流等地質災害，現在貴州又發生極淺地震，令不少網友擔心恐會爆發「大規模」災害。

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責任編輯：鄧國強

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