【中印衝突】商務部促印度糾正歧視中國及中企做法 澄清中方無限制印度貨

中印邊境衝突引發兩國關係緊張持續，並延燒至經濟領域。中國商務部今日表示，希望印方立即糾正歧視中國和中國企業的做法，又稱中方沒有針對印度的產品和服務，採取任何限制、歧視措施。

近日印度抵制中國情緒升溫，據報印度港口扣留了從中國的貨櫃，印度近日也以維護國家安全為由，宣布禁止包括抖音、微信等59個中國App，總理莫迪退出微博，也被指是帶頭封殺中國科技企業。

稱中方無限制印度產品服務

在今日（2日）在商務部網上例行記者會上，有記者提到中印據報都不斷加強進口規範，壓制對方的出口貨物，商務部發言人高峰表示，中方沒有針對印度產品服務，採取任何限制性、歧視性措施。

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他批評，印度有關做法違反世貿有關規則和印方在世貿中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

高峰表示，中印經貿合作能取得今天的成績，是雙方政府和企業共同努力的結果，符合兩國人民的根本利益。中方重視與印方加強各領域務實合作，冀雙方相向而行，推動雙方經貿合作。

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責任編輯：林佩怡

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