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【中印衝突】印度官員：不准中資企業參建高速公路

國情動向 15:57 2020/07/02

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中印衝突持續發酵，印度官員表示，不再允許任何中國公司或與中國公司合資的企業參與高速公路項目建設。

綜合印媒報道，印度公路交通和運輸部部長加德加里（Nitin Gadkari）周三表示，印度與中國的邊界衝突僵持不下，印度不允許中國公司參與公路項目，包括通過合資企業進行的項目。

他表示，在公路建設方面，交通部不會向擁有中國合作夥伴的合資企業授予許可。他還說，即將頒布一項政策，在禁止中國公司的同時，放寬對印度公司的規範，以擴大其參與公路項目的資格標準。

由於早前進行的部分項目已有中國合作伙伴參與，為避免引起法律糾紛，加德加里表示，該項政策將在當前和未來的招標中執行。當前有任何中資企業參與的招標，都將重新進行。

加達加里還說，莫迪政府將確保來自中國的投資者不參與中小微型企業領域，印度政府正在采取開創性的改革措施，讓中小微型企業幫助印度實現自給自足。

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責任編輯：尹航

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