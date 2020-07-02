【中國經濟】滬指放量上升2.13% 兩市成交過萬億人幣

經濟數據向好引領經濟復蘇預期升溫，加上人行1日起下調再貸款、再貼現利率，以及金融穩定再貸款利率，内地股市向好，滬指全天放量上行。上證指數收報3090.57點，上漲64.59點，上漲2.13%；深證成指報12269.49點，上漲156.53點，上漲1.29%，兩市合計成交額10799.14億元（人民幣，下同）；創業板指報2424.39點，上漲4.76點，上漲0.2%，成交額1911.28億元。

北向資金全天凈買入171.16億元，創6月19日以來新高。其中，滬股通凈買入111.61億元，創2月3日以來新高；深股通凈買入59.55億元。盤面上看，概念板塊大面積飄紅，券商板塊爆發，其中非銀金融等板塊漲幅居前，醫藥生物板塊表現頹靡，兩市個股漲多跌少。

▲ 滬指放量上升2.13% 兩市成交過萬億人幣

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國泰君安分析，總體兩市在金融股的強勢表現下迎來普漲格局，滬深兩市成交量突破萬億大關，放量上漲也進一步提振了市場情緒。低估值藍籌股相繼啟動，券商、地產等今日出現底部放量跡象。

國泰君安又指出，目前流動性寬鬆以及低利率市場環境將提升股票類資產吸引力。二季度開始上市公司盈利將逐季復蘇也將給市場提供有力支撐。短期市場做多情緒較濃，操作上建議順勢而為，擁抱反彈。可以繼續關注券商股短期上攻勢頭，如若券商股繼續表現活躍，則兩市上漲空間將進一步打開。

不過，市場仍要留意中美關係所帶來的震蕩。其中，《華爾街日報》早前曾報道，北京悄悄地向華盛頓傳遞信號，稱美國若在中國視為禁區的問題上，如香港、台灣、新疆等事務施壓，可能會危及中國根據第一階段經貿協議對美國農產品和其他出口產品的採購。

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責任編輯：游昊雲