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【中美角力】美國推遲外交人員返回中國 因入境檢疫程序無共識

國情動向 16:44 2020/07/02

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新冠肺炎疫情年初爆發後，約1300名美國外交官及其家人撤離中國，路透社報道，美國原本安排包機，本月載幾十名外交官返華，但目前計劃推遲，原因是中美未應就新冠病毒檢測及隔離等問題達成共識。

報道指出，根據10幾份美國國務院內部郵件及知情人士，美方與中國對這些官員重返中國的條件的談判，至今尚無結論。

據周二（6月30日）一封電郵，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）向使館人員表示，兩架原定下周三及五（7月8日及10日）分別搭載外交人員返回上海和天津的包機已被取消，將重新安排航班日期。他稱，在達成協議之前，將不會確認航班計劃。

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美國國務院未有回應有關包機取消的問題，但稱使館和國務院已與中國中央和地方政府接觸，確保美方僱員和家屬能安全有序返華。中國外交部發言人士則稱，一直在就美國外交官返回中國一事密切溝通，指疫情仍在海外擴散中國防輸入的壓力仍相當大，強調針對外交人員的疫情防控措施是一視同仁。

憂中國獲取DNA樣本

報道引述熟悉情況的人士稱，中美一直未能克服「重大後勤障礙」，5月一封美方發給中國工作人員的電郵稱，雙方圍繞中國對外交官及其家屬的檢測和隔離程序，未能達成一致。

美國國務院上月一個內部指引，批准外交人員抵達後，根據中國的程序做檢測。但有外交官稱，同意檢測違背《維也納外交關係公約》，知情人士也稱，美方不希望在外交人員的外交轄免權上讓步，仍在與中國有關部門就此問題磋商。

幾位外交官稱，他們擔心中國政府可能獲取DNA樣本，而一旦部分家屬檢測呈陽性，擔心父母與孩子分離。

責任編輯：林佩怡

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