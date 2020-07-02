【港區國安法】外交部譴責英國為BNO提供入籍路徑  保留反應權利

《港區國安法》實施後，引發中英外交角力。英國表示將為持有BNO的港人，提供入籍途徑。在北京，外交部發言人趙立堅批評，英方違背自身承諾、嚴重違反國際法，中方對此強烈譴責，並保留做出反應的權利，一切後果由英方承擔。

趙立堅表示，所有香港中國同胞，包括持有英國國民（海外）護照（BNO）的人士，都是中國公民。他稱，香港回歸前，英方曾明確承諾不給予BNO旅行證件持有者在英居留權，而英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，批評英方嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

「一切後果由英方承擔」

趙立堅稱，中方對此表示強烈譴責，並保留做出進一步反應的權利，由此造成的一切後果由英方承擔。中方重申，香港事務是中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

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在港區國安法生效後，英國外交部據報傳召中國駐英大使劉曉明，向對方就有關問題表達憂慮。

中國駐英大使館表示，劉曉明與英國外交部常務次官Simon McDonald會面，堅決駁回英方就香港國安法對中方的無端指摘，並指英方近來就港區國安法指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章和中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方強烈不滿和堅決反對。

他強調，《中英聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港。聯合聲明沒有任何一個字和條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

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