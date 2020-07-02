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【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）

社會熱點 18:02 2020/07/02

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【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）

長江流域中上游暴雨停不了，預計未來數天汛情難樂觀。長江水利委員會宣布，由於降雨不斷、流量急增，今年首個「長江級」洪峰－－長江一號洪峰或於近日形成，威脅重慶及湖北等地。而暴雨不斷之下，重慶綦江邊周三（1日）出現恐怖泥石流，全程被直擊拍下。

重慶上月底經歷80年來最大綦江洪峰後，暴雨依然不絕，當地汛情未有顯著減輕。重慶市防汛抗旱指揮部通報，截至周四（2日），重慶暴雨已蔓延至28個區縣，引發的洪澇災害已造成近7萬人受災，因災死亡1、失蹤1人。

受連日暴雨影響，重慶綦江綦萬高速路段周三（1日）出現大規模泥石流滑坡，令整段公路被吞噬，閉路電視拍下全程，暫未知事故中是否有人死傷。


至周四（2日），位於重慶市高新區的海川木門公司旁，發生嚴重山泥傾瀉，泥石將該公司廠房壓垮，導致人員被困。截至當年傍晚，消防已救出6人，2人失蹤 。

同時，媒體流傳重慶一處社區6月25日接獲社區黨委「溫馨提示」，內容寫道，「今年洪水預估水位達到1981年的193.38米左右，請4樓以下居民提前做好準備」；此舉被指以此提示居民，近日汛情或會惡化，水淹狀況恐會及至4樓。

社區黨委告示  暗示水淹至4樓？

值得注意是，長江中上游未來數天汛情不以樂觀，長江水利委員會最新預測指，三峽入庫洪峰流量周四（2日）下午2時已漲至50000立方米/秒左右，「長江一號洪峰」－－長江2020年第一號洪水可能在近期形成；長江三峽大壩抗洪能力再受考驗，長江線沿線城市諸如重慶、宜昌及武漢等要作出戒備。

所謂長江級洪峰，其規模比長江支流洪峰要強。其標準是，根據全國主要江河洪水編號規定，當長江洪水滿足上游寸灘水文站流量、或三峽水庫入庫流量達到50000立方米/秒，中游蓮花塘水位站水位達到警戒水位、或漢口水文站水位達到警戒水位，便要為長江洪水進行編號。

事實上，三峽大壩近期面臨的汛情壓力不斷增加，自6月29日上午開始，大壩首次開閘泄洪。

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責任編輯：鄧國強

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