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【港區國安法】趙立堅斥蓬佩奧天天撒謊造謠 暴露4點無知（有片）

國情動向 19:03 2020/07/02

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《港區國安法》實施後，中美角力不斷升級。中國外交部發言人趙立堅今日（2日）反駁美國國務卿蓬佩奧的聲明，批評他「天天撒謊造謠」，對港區國安法、一國兩制、中英聯合聲明，以及國際法和國際關係基本準則無知。

在港區國安法生效後，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，稱中國通過港區國安法，破壞香港自治，將「一國兩制」變成「一國一制」，並表明其在《中英聯合聲明》的承諾只是空談。

稱中英聯合聲明是中方政策宣示 非對英承諾

趙立堅今日在外交部例行記者會上回應稱，蓬佩奧天天撒謊造謠，充分暴露他的無知和偏見，批評美方拿人權說事是顛倒黑白，是港區國安法懲治的是極少數，保護的是大多數。

【港區國安法】蓬佩奧：中國吞噬香港 美國不會袖手旁觀

蓬佩奧指《港區國安法》有條文冒犯所有國家

他又指，通過港區國安法，是為了確保一國兩制行穩致遠，不變形，不走樣，而非改變「一國兩制」。而香港回歸後，他稱中英聯合聲明與英方有關的條款已全部履行完畢，聯合聲明中關於對港的基本方針政策，是中方政策宣示，非對英方承諾，更與美方無關。

趙立堅稱，中國制定地方行政區域的維護國家安全的法律，純屬中國內政。他認為，在港區國安法問題上，蓬佩奧之流之所以跳得這麼高，是因為他們不能再像過去那樣為所欲為，肆無忌憚從事破壞中國主權和安全的活動，形容港區國安法為香港加裝了「防盜門」，必將引領香港發展重回正軌，引領香港重拾「東方之珠」的美譽，對此充滿信心。

斥美部分人「包藏禍心」 促停止推進「香港自治法案」

另外，對於美國眾議院通過「香港自治法案」，趙立堅稱，中方對美國國會執意推進審議有關涉港消極議案，強烈不滿和堅決反對。他敦促美方停止以任何方式干涉香港事務，停止審議推進，不得簽署實施有關議案，否則中方必將予以堅決有力反制，一切後果完全由美方承擔。

【香港自治法】特朗普倘簽署香港自治法　中方報復或升級

【香港自治法懶人包】美參眾兩院火速通過　劍指中港官員及金融機構

他又批評，美國一些人「包藏禍心」，策劃製造、煽動所謂的美麗風景線，建議他們還是把美麗的風景線留給自己。

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