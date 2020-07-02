【港區國安法】陸委會建議台灣人 非必要應避免前往、過境港澳及大陸

在台灣，陸委會副主委兼發言人邱垂正今日（2日）表示，《港區國安法》管轄權無所不包、無所不在，建議台灣人審慎觀察，如非必要應避免前往或過境香港、澳門及中國大陸。

邱垂正表示，《港區國安法》管轄權無所不包、無所不在，顯示中共為維護其政權安全，無所不用其極，全面封殺無法容忍的意見，與全世界為敵。

憂出現「李明哲第二」

▲ 邱垂正

他認為，曾批判中共或支持香港反修例運動的台灣人，都屬於高風險族群，建議審慎觀察，非必要應避免過境香港、澳門及中國大陸。他表示，昨日已有港人因違反港區國安法而被捕，「這極有可能出現李明哲第二」。

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對於外界關注台灣駐港辦事處會否暴露在風險中，邱垂正稱，希望台港官方雙方良性互動，強調政府不會主動撤館，會留守到最後，但已備有應變計劃。

他指出，政府從未介入香港事務，駐港辦事處的運作一向符合雙方規範，從未逾越分際，冀相關方面務實維護台港兩地民眾權益與福祉，不應影響駐港辦事處在港正常運作，以免損人而不利己。

服務交流辦公室昨啟動 接獲約180通電話郵件

另外，台港服務交流辦公室昨日正式營運，邱垂正透露昨日約接到180通電話與郵件，多數為一般諮詢，包含申請投資移民、開放入境資格與來台就業等詢問，也有尋求政治庇護的來電，但未透露具體數字。

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大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前批評，民進黨當局對香港國安法說三道四，公然歪曲事實、顛倒黑白，企圖繼續與亂港分子勾連，危害國家安全，再次暴露他們圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求「台獨」的險惡用心。

她稱，港區國安法必將斬斷民進黨當局亂港的黑手，嚴正警告民進黨當局，任何人任何勢力企圖損害國家主權、安全、發展利益，破壞香港繁榮穩定的行徑都是徒勞的，必將自食惡果。

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