▲ 【港區國安法】絕望真相？港人4口家持BNO居英 6年開支至少485萬港元

港區國安法正式生效後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，將向300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人，延長現時6個月的「有限居留許可」，讓他們能夠在英國居住及工作，最快6年入籍取得居英權。但要注意是，英國尤其倫敦生活費高昂，這6年的生活壓力不能看小。

綜合網站推算，假設持BNO港人及其子女，抵英後不能即時享受公共醫療及義務教育等服務、福利，一個4人家庭一年的基本生活開支要至少港幣80.8萬元、6年便要上港幣484.8元，相信不是人人可負擔。

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以下為相關生活開支分類。

居住：24萬港元/年

英國樓價不比香港便宜，倫敦更是寸金尺土，有統計指平均樓價為47.7萬鎊、折合港幣約460萬元，對許多香港打工階層來說，倫敦買樓是不可能的事。

倘若無能力購買，租住又如何？有英國生活網站指，倫敦周邊地區租房，1房單位1個月約1200英鎊，即1.16萬左右。但如果4人家庭則要住大一點，開支也大增。

格價網站Numbeo指在倫敦市中心外圍一個可供4人住的3房單位，月租要2103鎊，折合港幣約2萬元、一年就要港幣約24萬元。

飲食：9.3萬港元/年

倫敦物價高是出名的，一個麥當勞巨無霸套餐已要約5英鎊，折合約48港元。因此有英國生活網站建議，3餐自己煮會便宜很多，事實上英國超市的新鮮食品不比香港貴，1公斤米折合約14港元，1打雞蛋約合港幣20元，1公斤薯仔11元。

自己做飯1人1個月的費用大約在200英鎊，4人便是800英鎊，一年4人便用上9600英鎊，折合港幣約9.3萬元左右。

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市內交通:7萬港元/年

倫敦地鐵網絡完善，是主要交通工具，票價以Travel zone劃分，所跨越的Zone愈多，車費就愈貴，來往Zone 1及2每程2.4英鎊，折合約港幣23港元。有一些網站推算，假設每日來回一次，每年4人家庭所需交通費折合約港幣7萬元。

生活雜費：4萬港元/年

有網站推算，倫敦的水電煤等雜費1約1800至2280英鎊，折合約港幣1.7萬至2.2萬元。電話、網絡等費用1年合共約1000至1840英鎊，折合約港幣9700至18000港元。

兩者加起來，以較高水平計，一年就要上港幣約4萬元。

子女學費：34萬港元/年（2名小學子女計）

暫未知英國的BNO擴權安排，如何處理港人移居家庭的教育需求。港人的孩子如在6年的居留期中不能享用公共教育，要入識私立學教，開支會非常高。

在英國倫敦及郊區的日間私立小學昂貴，每學期學費平均要6000英鎊，一年三個學期要約1.8英鎊，折合1個孩子1年逾港幣17萬，兩個孩子就要港幣34萬元。80.8*6

幼兒班，但有Nursery托兒所。在英國，兩歲以下的孩子送入托兒所的平均費用為：每周半日制托兒25小時約160英鎊、折合港幣1549元，每全日制托兒50小時為330英鎊，折合港幣3200。

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醫療服務：2.5萬元/年

同樣，暫未知英國的BNO擴權安排，如何處理港人移民需求。如按目前移民保健費用（Immigration Health Surcharge, IHS），在未入籍前，每人一年收費625英鎊，折合港幣6250元，4人家庭每年便要2.5萬元。

按以上計算，港人一家四口通過BNO遷居英國，首6年如沒有醫療及教育等公共服務，一年基本開支便要港幣80.8萬元，6年下來便要近485萬。這些開支還沒計衣著及日用品、家俱開支。

港人能否支撐這筆開支，視乎能否找到工作。而當地官方統計，英國收入最高的地區－－倫敦，平均周薪727英鎊，年薪37804英鎊，約合港幣36.6萬元左右，一人工作就否撐起全家，視乎你的工資能否高過平均水平。

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責任編輯：鄧國強

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