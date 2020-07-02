【BNO】英堅稱履行BNO港人居留承諾 中方警告會有後果

港區國安法正式生效後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，延長BNO港人現時6個月的「有限居留許可」至5年，以提供入籍途徑，引爆中英外交風波。中方對此表示強烈譴責， 並保留作出進一步反應的權利，由此造成的一切後果由英方承擔。

盡管如此，英國首相約翰遜發言人強調，英國將推進向合資格申請BNO香港人，延長居留許可的計劃，

我們之前就非常清楚一旦中國實施港區國安法，英國政府將採取的行動，現在將按照我們所說的去做。

發言人提到，英方會繼續在這方面與美國及其他國家密切合作，稱這些國家對港區國安法的合法性及認受性，都抱有相同的關切。

▲ 針對英國延長BNO港人居留許可，中方稱將對英保留反應的權利。

中國外交部發言人 趙立堅今天（2日）在例行記者會上表示，所有香港中國同胞，包括持有英國國民海外護照（BNO）者，都是中國公民。

香港回歸前，英方曾明確承諾不給予BNO旅行證件持有者在英居留權。 英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

趙立堅表示，中方對此表示強烈譴責，並保留作出進一步反應的權利，由此造成的一切後果由英方承擔。中方重申，香港事務是中國內政，任何外國無權干涉。 中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

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英國外相藍韜文（Dominic Raab）稍早前接受媒體訪問時承認，中國若阻BNO港人離開，英國可以做的不多。他說，中國是冒起中的大國，雖然對國際聲譽受損是敏感的，但不足以起到作用。

彭博社引述專責移民事務的律師亦表示，英國BNO居留權的新安排，在法律上很可能存在很多問題。

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責任編輯：彭文彌

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