【華為5G】英首相改變口徑 首稱華為是「潛在敵國供應商」

面對美國加強制裁華為、以及港區國安法實施等因素,BBC報道,英國開始重新評估華為在5G網絡中的可靠性。曾一度堅持可以部分使用華為設備的英國首相約翰遜,也開始改變口徑,首度形容華為是「潛在敵對國家的供應商( potentially hostile state vendors)」。

約翰遜周四(2日)向記者說,「我不反對華為在英國投資,這是一個開放的市場經濟,但我不想看到我們關鍵的國家基礎設施,面臨潛在風險,受到敵對國家供應商任何方式的控制」。

他強調,他要對華為問題作出謹慎決定(So, we have to think very carefully about how to proceed now)。

而周二(6月30日)英國文化大臣對議會的國防委員會說,美國制裁可能影響到中國電訊公司華為參加英國5G網的可行性。

BBC報道指,五月份特朗普政府加強了對華為的制裁,限制那些使用美國技術的公司向華為供應芯片。美國的新制裁促使英國開始評估對華為參加英國通訊網絡建設的影響。文化大臣奧利弗•道登(Oliver Dowden)說,上月他下令進行緊急審核,可能有必要改變對華為的政策。

英國政府在今年一月作出決定允許英國網絡使用華為5G技術,但決定一直在英國引起爭議。《衛報》報道,周二(6月30日),奧利弗•道登對委員會的議員說,「考慮到華為受到的制裁,以及制裁的廣泛性,華為作為5G網絡的供應商的可行性會受到影響」。

《衛報》報道說,英國首相府已經要求英國監聽部門英國政府通訊總部(GCHQ)的下屬機構,國家網絡安全中心負責對華為的審查工作,審核美國對華為在半導體和軟件方面的供應限制產生的影響。

英國政府的消息人士說,關於華為的一個特別擔心是他們會使用一些不熟悉和未經測試的零部件,而這些又可能被北京和其他機構利用進行監視活動。