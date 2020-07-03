▲ 【港區國安法】與美不同調？歐盟輪值主席默克爾避談制裁中國

港區國安法執行，演變為中國與西方的角力。儘管美國稱要制裁中國，但剛接任歐盟輪值主席的德國總理默克爾表示，歐盟應與中國保持對話，沒有回應是否對中國實施制裁。她又暗示，德國不會進一步放寬政策，讓香港人赴德國居留。

默克爾（Angela Merkel）今天與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）召開視訊會議，討論接下來半年德國出任歐盟輪值主席的工作計劃。

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馮德萊恩出身德國，在默克爾內閣任職部長多年，兩人在記者會上再三強調溝通無礙，有能力領導歐洲走出疫情和英國脫歐的危機。

默克爾：與中國保持對話好重要

被問到歐盟是否考慮跟進美國，針對港區國安法對中國實施制裁時，默克爾沒有正面答覆，僅強調與中國保持對話的重要性。

默克爾說，對中國關係對歐洲具有戰略重要性，雙方在人權、社會、投資協定、經貿關係的互惠、氣候保護、非洲等領域都有對話的必要。雖然雙方有時意見不同，但坦誠表達立場很重要。

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默克爾又暗示，德國不會如外界呼籲，放寬港人居留的規定。她說，德國政治庇護的相關法律已經足夠。

馮德萊恩日前曾說中國如果在香港實施國安法將有「嚴重後果」，她今天被問到時不願具體回應，僅表示歐盟與中國的關係有點「複雜」。

馮德萊恩並呼應默克爾的訴求，強調與中國對話的重要性。她說，歐盟是中國最大貿易夥伴，只要歐盟國家立場一致對北京就有影響力。

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另外，美國副總統彭斯（Mike Pence）接受CNBC訪問時表示，中國在香港通過實施的「港區國安法」是對一項國際協議的背叛。

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他說，「中國通過、現在強加於香港的國家安全法，是對他們所簽署國際協議的背叛，對於全世界愛好自由的人們，這終究是無法接受的」。

彭斯所指的是1997年香港回歸中國管治時，中國與英國達成的協議，這項協議指出，香港將受「一國兩制」架構管轄，從而擁有比中國內地更多的自由。

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責任編輯：鄧國強

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