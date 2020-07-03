【港區國安法】澳媒：澳洲或為港人提供技術移民快捷途徑

《港區國安法》實施後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示非常關注香港情況，考慮為港人提供「避風港」，據報給予港人3年庇護簽證。有澳洲傳媒報道，澳洲內閣考慮的一個選項，包括通過技術移民簽證計劃的一項快捷途徑，讓港人在澳洲重新定居。

《澳洲人報》（The Australian）周五（3日）報道，澳洲政府不排除為港人提供一種「避風港」簽證，但技術移民簽證類別，是港人赴澳的最可能途徑，而這種簽證在新冠肺炎疫情封鎖下已經暫停。

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莫里森周四（2日）表示，正在積極考慮多個方案支援港人，包括類似英國提供的機會。稍早前，英國宣布延長英國國民海外護照（BNO）港人居留許可，提供入籍途徑。

特殊人道難民渠道 不太可能發生

《澳洲人報》引述一名政府高層消息人士說，在莫里森兩周前要求內閣提交有關該問題的材料之後，已討論將技術簽證計劃（允許家庭成員包括在內），作為對港人提供的一種機制。

報道指出，特殊人道難民渠道不太可能發生，例如2015年將接收敘利亞難民，提高到12000人。不過，可以在人道主義移民方案下，對有理由擔心受到法律迫害的港人，提供難民名額。

另外，報道表示，澳洲內閣也將考慮為目前在澳洲持旅遊或其他簽證的香港中國公民，提供哪些選擇。

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澳洲倘為港人提供庇護，恐加劇中澳緊張關係。中國外交部發言人趙立堅昨奉勸澳方正確、客觀看待港區國安法，立即停止借所謂香港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

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