【中國經濟】財新中國6月服務業PMI創逾10年高 惟用工數量續收縮

中國服務業經營活動繼續改善，財新中國6月國服務業採購經理指數（PMI）升至58.4，遠超上月的55，連續兩個月處於擴張區間，並創2010年4月以來新高。

此前公布的6月財新中國製造業PMI升至51.2。兩大行業PMI雙雙回升，帶動6月財新中國綜合PMI升1.2個百分點至55.7，錄得2010年12月以來高。

這一走勢與國家統計局發布的官方PMI一致。國家統計局公佈的6月服務業商務活動指數錄得53.4，上升1.1個百分點；綜合PMI回升0.8個百分點至54.2。

隨着疫情防控措施放寬，6月中國服務業新訂單指數錄得2010年9月以來高，連續兩個月處於擴張區間；新出口訂單指數小幅回升，自2月以來重回擴張區間。在內外需改善推動下，製造業新訂單指數錄得2月以來的首次增長。

6月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數在收縮區間下降，企業普遍表示，疫情繼續影響用工，部分企業稱有員工自願離職。6月製造業就業指數也在收縮區間內小幅回落。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，且降幅擴大。

後疫情時期服務業復甦強勁 仍需大力穩就業

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於疫情對服務業衝擊更大，後疫情時期，服務業較製造業顯示出更強的復甦勢頭。服務業出口需求正在修復，製造業外需仍面臨較大壓力。

王喆稱，就業問題仍是重中之重，6月製造業和服務業就業均有所收縮。解決就業問題，既需要宏觀層面復產復工的進一步推進，也有賴於政府在微觀層面出台更有針對性的救助紓困措施，助力企業渡過難關。

【中國經濟】財新6月中國製造業PMI創半年高 外需仍疲弱就業未改善

【中國經濟】內地6月官方製造業PMI升至50.9 3個月最高（更新版）

【中國經濟】人行料今年CPI漲幅明顯回升概率不大 不會發生惡性通脹通縮

【中國經濟】總理座談會露隱情 就業形勢泰山壓頂

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道