【中美角力】美國關注中國南海軍演 稱破壞地區局勢穩定

美國國防部周四（2日）發表聲明，對中國在南海有主權爭議的西沙群島附近軍事演習表示關注，認為會進一步破壞南海局勢，不利緩解緊張局勢與維持穩定。

據中國海事局網站上月消息，解放軍本月1日至5日在西沙群島指定海域內舉行軍事訓練。

五大樓發表聲明，稱這次軍演是中國連串非法海事主張的最新行動，對在南海一帶的東南亞鄰近國家不利。又稱中方的行動，與其承諾不會將南海軍事化，以及美國建立自由開放印太願景，形成強烈對比。

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聲明表示，美國國防部將繼續監測局勢，期望中國減少在南海的軍事化和對鄰國的脅迫，敦促各方保持克制，不要進行可能加劇南海爭端的軍事活動。

近日中美軍事角力不斷，解放軍西沙演習前，美軍雙航母上月底在菲律賓海行動，多架軍機亦現身巴士海峽，飛往南海。

中國與越南都聲稱對西沙群島擁有主權，越南已向中國，反對中國在南海的軍事演練。越南外交部昨稱，中國在西沙群島四周的訓練嚴重侵犯越南主權，令情勢更加複雜，也損害中國與東盟的關係。

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