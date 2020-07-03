  • 31°C
香港時間 : 2020703日 (五) 12:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美國關注中國南海軍演 稱破壞地區局勢穩定

國情動向 11:47 2020/07/03

分享：

美國國防部周四（2日）發表聲明，對中國在南海有主權爭議的西沙群島附近軍事演習表示關注，認為會進一步破壞南海局勢，不利緩解緊張局勢與維持穩定。

據中國海事局網站上月消息，解放軍本月1日至5日在西沙群島指定海域內舉行軍事訓練。

五大樓發表聲明，稱這次軍演是中國連串非法海事主張的最新行動，對在南海一帶的東南亞鄰近國家不利。又稱中方的行動，與其承諾不會將南海軍事化，以及美國建立自由開放印太願景，形成強烈對比。

【中美角力】解放軍7月1日西沙演習前 美軍雙航母戰鬥群菲律賓海行動（更新版）

【中美角力】美軍機經巴士海峽飛入南海巡航　解放軍軍機現同空域

聲明表示，美國國防部將繼續監測局勢，期望中國減少在南海的軍事化和對鄰國的脅迫，敦促各方保持克制，不要進行可能加劇南海爭端的軍事活動。

近日中美軍事角力不斷，解放軍西沙演習前，美軍雙航母上月底在菲律賓海行動，多架軍機亦現身巴士海峽，飛往南海。

中國與越南都聲稱對西沙群島擁有主權，越南已向中國，反對中國在南海的軍事演練。越南外交部昨稱，中國在西沙群島四周的訓練嚴重侵犯越南主權，令情勢更加複雜，也損害中國與東盟的關係。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】解放軍7月1日西沙演習前 美軍雙航母戰鬥群菲律賓海行動（更新版）
2020/06/29
【中美角力】解放軍7月1日西沙演習前 美軍雙航母戰鬥群菲律賓海行動（更新版）
【中美角力】美軍加強南海行動 美防長：向北京傳遞明確信號
2020/05/06
【中美角力】美軍加強南海行動 美防長：向北京傳遞明確信號
【中美南海角力】美軍驅逐艦進入西沙海域 解放軍警告驅離
2020/05/28
【中美南海角力】美軍驅逐艦進入西沙海域 解放軍警告驅離
【中美角力】美軍機經巴士海峽飛入南海巡航　解放軍軍機現同空域
2020/06/26
【中美角力】美軍機經巴士海峽飛入南海巡航　解放軍軍機現同空域
中美關係 解放軍 美國國防部 南中國海 政治 外交 國防 軍事演習 軍事 越南

上一篇文章

俄羅斯微博發文紀念奪海參崴160周年　中國網民批侮辱挑釁

下一篇文章

【中美角力】美農業部：中國續購玉米和大豆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限
【國安法．BNO】英外相交代BNO新權利：開放便捷申請 人數不設上限
【香港自治法懶人包】美參眾兩院火速通過　劍指中港官員及金融機構
【香港自治法懶人包】美參眾兩院火速通過　劍指中港官員及金融機構
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
【港區國安法】澳洲考慮為港人提供「避風港」　傳予3年庇護簽證（更新版）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多
【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多