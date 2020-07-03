俄羅斯微博發文紀念奪海參崴160周年　中國網民批侮辱挑釁

俄羅斯駐中國大使館2日在官方微博發布「符拉迪沃斯托克（Vladivostok）建城」影片，紀念俄國從清廷手上奪得符拉迪沃斯托克、即中方稱的海參崴160周年。此舉在內地社交媒體引起極大爭議，有中國網民直斥俄方侮辱和挑釁，在中國人傷口撒鹽。中國官未有回應俄方動作，俄方亦未有在微博刪除此影片。

俄羅斯駐中國大使館發布一段有關符拉迪沃斯托克建城160年的影片，並貼文表示，符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年，當時俄羅人在這裏建立了一個軍事港口，稱為符拉迪沃斯托克（意思為『統治東方』）。

中國官方沒回應 俄方沒刪片

俄使館的貼文更指，19世紀末，符拉迪沃斯托克已發展成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。

影片發布後，湧進大量中國內地網民留言轉發，雖然評論功能已被限制，但仍留有12條，大多是批評影片內容，其中包括說：

以不平等條約從中國搶奪過去的，竟然還把自己美化成開發者，老毛子，滾

這是侮辱和挑釁，勿忘國恥

今天只能忍，但中國人會記着的，一代代記下去

國人還需再忍耐，吾輩需相信故土終將會回來的

別往中國人心上撒鹽

海參崴歷史上曾是中國領土，清朝建制之後，滿人賦名此地「海參崴」，意為「海邊的小漁村」。

根據歷史資料，1689年清政府和俄羅斯帝國簽訂的《尼布楚條約》中，訂明海參崴屬清政府。但由於國力衰退，1858年，清政府和沙俄帝國簽署《璦琿條約》，中國失去黑龍江以北約60萬平方公里領土，包括海參崴在內的烏蘇里江以東40萬平方公里土地改屬中俄共管。

1860年，沙俄帝國聲稱自己調停第二次鴉片戰爭有功，逼迫清政府簽訂《北京條約》，條約承認《璦琿條約》有效性，並將原先中俄共管之地劃歸後者，其中就包括海參崴，俄羅斯改稱「符拉迪沃斯托克」。

民國時期，國民黨政府一直稱該地為「海參崴」。有資料顯示，蔣介石曾積極要求收複海參崴。

而在1991年5月16日，時任中共總書記江澤民與蘇共中央總書記、蘇聯總統戈巴卓夫達成一致地段的中蘇國界東段邊界線走向，確定海參崴屬俄羅斯境內。

中方承認 符拉迪沃斯托克是俄領土

2001年7月16日，江澤民與俄羅斯總統普京在莫斯科簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，再度承認海參崴及鄰近遠東地區為俄國領土。

2004年10月14日，普京與江澤民簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》，確定爭議的黑瞎子島和阿巴該圖洲渚地區歸屬問題。上述協定於2005年6月2日生效，標誌着4,300多公里的中俄邊界線全部確定，邊界糾紛解決。