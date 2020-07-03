▲ 俄羅斯微博紀念奪海參崴160周年 中國網民批侮辱挑釁（附俄方宣傳片）

俄羅斯駐中國大使館2日在官方微博發布「符拉迪沃斯托克（Vladivostok）建城」影片，紀念俄國從清廷手上奪得符拉迪沃斯托克、即中方稱的海參崴160周年。此舉在內地社交媒體引起極大爭議，有中國網民直斥俄方侮辱和挑釁，在中國人傷口撒鹽。中國官未有回應俄方動作，俄方亦未有在微博刪除此影片。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進則說，「我認為俄羅斯使館在中國社交媒體上這樣寫不是對中國公眾尊重的一種表現，而這種表現與該使館增進中俄兩國民間友好的使命之一不相符合。」他又稱，海參崴已經是俄羅斯的領土，對這個事實，中國人需要接受。

俄羅斯駐中國大使館發布一段有關符拉迪沃斯托克建城160年的影片，並貼文表示，符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年，當時俄羅人在這裏建立了一個軍事港口，稱為符拉迪沃斯托克（意思為『統治東方』）。

中國官方沒回應 俄方沒刪片

俄使館的貼文更指，19世紀末，符拉迪沃斯托克已發展成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。

影片發布後，湧進大量中國內地網民留言轉發，雖然評論功能已被限制，但仍留有12條，大多是批評影片內容，其中包括說：

以不平等條約從中國搶奪過去的，竟然還把自己美化成開發者，老毛子，滾

這是侮辱和挑釁，勿忘國恥

今天只能忍，但中國人會記着的，一代代記下去

國人還需再忍耐，吾輩需相信故土終將會回來的

別往中國人心上撒鹽

海參崴歷史上曾是中國領土，清朝建制之後，滿人賦名此地「海參崴」，意為「海邊的小漁村」。

根據歷史資料，1689年清政府和俄羅斯帝國簽訂的《尼布楚條約》中，訂明海參崴屬清政府。但由於國力衰退，1858年，清政府和沙俄帝國簽署《璦琿條約》，中國失去黑龍江以北約60萬平方公里領土，包括海參崴在內的烏蘇里江以東40萬平方公里土地改屬中俄共管。

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1860年，沙俄帝國聲稱自己調停第二次鴉片戰爭有功，逼迫清政府簽訂《北京條約》，條約承認《璦琿條約》有效性，並將原先中俄共管之地劃歸後者，其中就包括海參崴，俄羅斯改稱「符拉迪沃斯托克」。

民國時期，國民黨政府一直稱該地為「海參崴」。有資料顯示，蔣介石曾積極要求收複海參崴。

▲ 十九世紀末的海參崴。

而在1991年5月16日，時任中共總書記江澤民與蘇共中央總書記、蘇聯總統戈巴卓夫達成一致地段的中蘇國界東段邊界線走向，確定海參崴屬俄羅斯境內。

中方承認 符拉迪沃斯托克是俄領土

2001年7月16日，江澤民與俄羅斯總統普京在莫斯科簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，再度承認海參崴及鄰近遠東地區為俄國領土。

2004年10月14日，普京與江澤民簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》，確定爭議的黑瞎子島和阿巴該圖洲渚地區歸屬問題。上述協定於2005年6月2日生效，標誌着4,300多公里的中俄邊界線全部確定，邊界糾紛解決。

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▲ 現在的海參崴火車站。