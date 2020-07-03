【香港自治法懶人包】特朗普會否簽署？一次看懂法案內容、影響和中方反應

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【港區國安法】國務院任命駱惠寧 為香港特區國家安全事務顧問
美國眾議院一致同意通過《香港自治法》，授權華府制裁參與打壓香港示威的中國官員有業務往來的銀行。由於法案與參議院上周通過的法案相似但不完全相同，因此必須交由參議院表決，通過後再交由美國總統特朗普簽署。外電報道，最快美國時間周四參議院就會進行議決，預料不會遇大阻礙。關於法案內容、影響和中方反應，本文一次列清。
法案內容：可制裁外國金融機構
法案影響：加辣版香港人權法？
中港官員表示，美方制裁措施對香港不構成實質影響，諸如財政司司長陳茂波早前曾發文指，美國對香港作出所謂制裁，實際影響非常有限，其對保持國際金融中心地位充滿信心。
另據BBC（英國廣播公司）報道，有商界背景的香港建制派立法會議員鍾國斌認為，《香港自治法》可以制裁部份公司以及與它們有生意來往的銀行，形容這部法律是《香港人權與民主法案》的加辣版。
中方反應：限制部分美國官員簽證
中國已譴責美方「通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法」，並宣佈反制措施。中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上說，中國決定，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」。
港府早前發聲明批評，香港事務是中國內政，美國國會無權干預。
中國外交部駐港公署批評美國的做法，強調將會「堅定不移」推進香港《國安法》，反對任何外部勢力干涉香港事務。
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責任編輯：尹航
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