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【香港自治法懶人包】特朗普會否簽署？一次看懂法案內容、影響和中方反應

國情動向 12:15 2020/07/03

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美國眾議院一致同意通過《香港自治法》，授權華府制裁參與打壓香港示威的中國官員有業務往來的銀行。由於法案與參議院上周通過的法案相似但不完全相同，因此必須交由參議院表決，通過後再交由美國總統特朗普簽署。外電報道，最快美國時間周四參議院就會進行議決，預料不會遇大阻礙。關於法案內容、影響和中方反應，本文一次列清。

法案內容：可制裁外國金融機構

  • 美國國務卿於法案生效90天內及未來每年，認定哪些外籍人士致使中國無法履行其在「中英聯合聲明」與「基本法」中對香港的義務，及哪些外國金融機構知情卻仍與該人士有大量資金往來，並繳交認定報告給國會（註：相對美國而言，外籍人士及外國金融機構包括中國內地與香港等）
  • 授權美國總統，透過凍結資產與拒發簽證等措施，制裁遭認定人士
  • 針對與遭認定人士往來的外國金融機構，美國總統可動用一系列制裁手段，包含禁止美國當地銀行向其提供貸款、禁止美國公民投資該機構，及拒發簽證給該機構管理人員等
  • 彭博社引述參與討論華府官員指，法案只會在中方官員已受到制裁後，銀行再於知情下與相關官員交易，才會連帶制裁銀行

法案影響：加辣版香港人權法？

中港官員表示，美方制裁措施對香港不構成實質影響，諸如財政司司長陳茂波早前曾發文指，美國對香港作出所謂制裁，實際影響非常有限，其對保持國際金融中心地位充滿信心。

另據BBC（英國廣播公司）報道，有商界背景的香港建制派立法會議員鍾國斌認為，《香港自治法》可以制裁部份公司以及與它們有生意來往的銀行，形容這部法律是《香港人權與民主法案》的加辣版。

中方反應：限制部分美國官員簽證

中國已譴責美方「通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法」，並宣佈反制措施。中國外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上說，中國決定，對「在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」。

港府早前發聲明批評，香港事務是中國內政，美國國會無權干預。

中國外交部駐港公署批評美國的做法，強調將會「堅定不移」推進香港《國安法》，反對任何外部勢力干涉香港事務。

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責任編輯：尹航

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