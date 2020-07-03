【兩岸角力】大陸記者被逐離台 國台辦︰民進黨當局須承擔後果

多間大陸媒體被指在台灣開設政論節目，違反相關規定，陸委會撤銷大陸「東南衛視」兩名駐台記者的記者證及入境許可證，並稱將查處大陸媒體駐點情况。在北京，國台辦批評這是對正常新聞報道活動進行橫蠻無理的打壓，要求立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。

大陸國台辦：暴露台灣所謂「新聞自由」的虛偽

國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局對大陸媒體及駐點記者的正常新聞報導活動進行蠻橫無理打壓，暴露了他們所謂「新聞自由」的虛偽性。

朱鳳蓮說，大陸記者的正當權益應當受到保護，他們在台採訪報導工作應當受到尊重。一段時間以來，民進黨當局以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現在又將矛頭對準大陸媒體在台灣的正常新聞報導，嚴重干擾了大陸媒體駐點採訪，嚴重損害了大陸記者的正當權益。她正告民進黨當局立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。

台陸委會指陸媒在台製作節目 不符規定

台灣的大陸委會昨天舉行記者會，有媒體就大陸官媒央視、東南衛視、海峽衛視等在台北設置演播室，甚至直接在台開設政論節目進行提問。

陸委會發言人邱垂正表示，從2000年開始，政府基於促進兩岸對等新聞交流立場，開放陸媒記者來台從事駐點新聞採訪活動，但如果在台錄製或製作任何節目，則已明顯從事與許可目的不符的活動，會依兩岸條例相關規定處理。

他指，陸媒「東南衛視」的2名駐點記者因違反相關規定，已被廢止記者證與入境許可證，並要求7月3日離境。

據報道，東南衛視2名記者將搭乘中午11時25分廈門航空公司班機離境，她們在候機時接受媒體聯訪表示，對於從接到通知到離境只有48小時「有些突然」，因為過程中還要工作交接，的確相當匆促，對於被認定違規感到遺憾。

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責任編輯：蒯宇澄

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