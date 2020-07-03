【中美角力】美再打「台灣牌」？台灣駐關島辦事處恢復設立

美國疑再打台灣牌牽制中國。台灣「外交部」表示，考量台美關係升級為「全球合作夥伴」，以及太平洋戰略地位的重要性，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。

未來台在美駐館處數量增至13個

關島辦事處在2017年8月底暫停運作，業務由駐帛琉大使館兼轄，台灣外交部當時發布新聞稿表示，暫停運作是為了因應國際情勢變遷，將政府有限外交預算、資源及人力配置發揮最大效益。

台灣外交部稱，未來台灣在美國的駐館處數量將增至13個，包括華盛頓、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密，以及即將復設的關島。

外交部指，復設駐關島辦事處可加強台灣與西太平洋地區的整體經貿等領域交流及合作關係，有助深化台灣與太平洋友邦關係的經營、增進多邊互動。

台灣外交部又指，關島對台灣政府復設駐關島辦事處表達支持。台灣與關島維持緊密經貿關係，台灣企業如麗寶建設、兆豐保險等均在關島投資；台灣也推動關島醫療旅遊，遊客來台轉診漸展成效，着眼醫療觀光前景，台安醫院及中國醫藥大學附設醫院也與關島當地醫療院所展開密切合作。

陸學者：美打「台灣牌」 台進一步「依美抗陸」

對此，《人民日報》旗下「海外網」引述北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺認為，台灣當局在關島恢復辦事處，是美國打「台灣牌」及台灣當局隨之應和的重要表現。也是台灣當局進一步「依美抗陸」的舉措。

大陸國台辦曾多次強調，這只會充分暴露其借各種場合、以各種名義在國際上謀「獨」的政治本性，奉勸民進黨當局放棄「台獨」分裂圖謀，停止在國際上搞所謂「外交」突破。敦促有關國家或地區恪守一個中國原則，不為民進黨當局在國際上謀「獨」提供任何舞台和便利。

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