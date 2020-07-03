【港區國安法】趙立堅打斷BBC記者提問 「行了，不用再唸了！」（有片）

《港區國安法》在港實施，引發國際媒體廣泛關注，在昨日（2日）的中國外交部例行記者會上，不少外媒都問到相關問題，其中英國廣播公司（BBC）記者提到香港大律師公會對港區國安法深切關注的聲明，就在記者敘述部分內容時，竟被外交部發言人打斷，說「行了，行了，可以了，你不用再唸了！」

據中國外交部網站，BBC記者當時提到，香港大律師公會發布聲明，稱對港區國安法及其出台方式，表示嚴重關切。《中國日報》發布的短片稱，記者稱香港有人對港區國安法的立法過程有所質疑，趙立堅請對方詳述內容。

【港區國安法】大律師公會斥損高度自治、司法獨立 促特首確保執行時符合《基本法》

【港區國安法】英國等27國促京勿實施 古巴等逾50國撐立法

【港區國安法】趙立堅斥蓬佩奧天天撒謊造謠 暴露4點無知（有片）

記者隨後稱，聲明提到，港區國安法事先未經過有意義的徵詢，律師、法官、警察和香港居民在該法生效前沒有任何機會了解其內容，包括嚴重的刑事犯罪行為。就在他一一敘述時，趙立堅得知大概內容後打斷了記者，「行了，行了，可以了，你不用再唸了！」

趙立堅稱，他們的這些表態是毫無根據，指全國人大常委會在立法過程中，注重聽取各方面特別是港區有關方面的意見，有關部門等近一段時間在香港舉辦了12場座談會，稱近300萬市民簽名支持立法，有關律師公會所謂立法缺乏有意義的協商，完全站不住腳。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應