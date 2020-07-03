【中國經濟】滬指升2%企穩3100點 兩市成交再破萬億元

財新中國6月國服務業採購經理指數（PMI）創逾10年新高，上證綜合指數今日高開高走，收升逾2%，站上3100點 ，創15個月新高。滬深兩市成交放量，超連續第二日超萬億元（人民幣，下同）。滬指本周累計升5.8%。

券商股掀漲停潮 煤炭板塊升逾5%

內地股市今日小幅高開，盤中在金融、周期股的帶動下維持強勢上揚態勢，截至收市，滬指報3152.81點，升2.01%；深證成指報12433.26點，升1.33%。創業板指全日升1.57%，收報2462.56點，再創逾四年新高。

滬深兩市成交連續兩日破萬億，合計11716億元，較上日有所放量，其中滬市成交5355億元，深市成交6361億元。Wind數據顯示，北向資金全天淨買入132億元，連續兩日超百億元。

盤面上，券商板塊再掀漲停潮，中泰證券、招商證券、中信建投、中信證券10餘隻券商股漲停，煤炭板塊漲超5%，保險、旅遊、多元金融、銀行、互聯網金融等板塊漲幅均超2.5%。

消息面上，中國服務業經營活動繼續改善，財新中國6月國服務業採購經理指數（PMI）升至58.4，遠超上月的55，連續兩個月處於擴張區間，並創2010年4月以來新高。

中信證券稱，進入下半年，增量資金持續入場下，新經濟龍頭具備長期投資價值，但增量資金的選擇料更趨於平衡，預計傳統藍籌的性價比會明顯提升。

招銀國際表示，最近A股市場氣氛顯著向好，日均成交及兩融餘額上升，兩融交易占大市成交比率逼近2015年以來高位，有助提升券商盈利。券商股下一個催化劑，將來自深圳創業板試點註冊制後，首批新股預計將於8月上市。因此，維持行業跑贏大市評級。

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責任編輯：蒯宇澄

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