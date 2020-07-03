【新冠肺炎】台灣宣布部份港澳及外籍人士 入境免提供核酸檢測證明

在台灣，中央流行疫情指揮中心今日（3日）宣布，明日（4日）起持有居留證的外籍人士，以及領有就業金卡、為商務居留等港澳人士，入境時可以毋須提供新型冠狀病毒核酸檢驗陰性證明。

由於台灣新冠肺炎疫情趨緩，相關防疫措施逐漸解封，對外籍人士入境逐步鬆綁，上月底容許外籍人士有條件申請入境，但入境時需檢附登機前3工作日內的核酸檢驗陰性報告，且接受14天居家檢疫。

指揮中心上午開會決定，領有台灣居留證的外籍人士，不需先提登機前3工作日內新冠肺炎陰性證明。至於港澳人士，如果有就業金卡、投資工作居留等商務用途，入境也可免提陰性證明。預料涉及1.9萬名外籍人士，以及近1200名港澳商務人士。

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至於沒居留證的外籍人士如果想申請入境，除非符合外交公務、移工或學生等專案管理對象，屬防疫風險可控者、以緊急協處個案或隨船入境船員等取得核酸檢驗報告確有困難者，其餘入境都需提檢驗陰性證明。

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