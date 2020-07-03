【中印衝突】外交部促印方勿戰略誤判 將採取措施維護中企權益

中印邊境緊張局勢，蔓延至經貿領域。中國外交部表示，中方將採取必要措施，維護中國企業在印的合法權益，警告印方不要戰略誤判。對於印度總理莫迪考察中印邊境地區，中方表示雙方正就緩和當前事態對話溝通，任何一方不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。

中印邊境上月爆發流血衝突後，印度據報扣留從中國進口的貨品，並要求提供額外清關材料，而宣布禁用抖音、微信等59個中國App。另據印度傳媒報道，印度微中小型企業部兼道路運輸公路部長Nitin Gadkari宣布，將禁止中資企業在印度參與道路建設項目。

莫迪境邊境 京稱雙方正就緩和局勢對話溝通

中國外交部發言人趙立堅今日（3日）表示，近來印方一些政治人物不斷發表有損中印關係的不負責任言論，強調中印關係需要兩國共同維護，印方應同中方相向而行，維護兩國關係大局。

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他稱，中印務實合作，本質上是互利共贏，為兩國務實合作人為設置障礙，違反世貿相關規則，也將損及印方自身利益。中方將採取必要措施，維護中國企業在印的合法權益。

值得注意，印度總理莫迪今日上午到訪達拉達克（Ladakh）首府列城（Leh），視察當地的三軍及西藏邊境警察部隊。印度傳媒提到，莫迪可能會探視在衝突中受傷的士兵。

趙立堅回應稱，中印雙方正透過軍事和外交渠道，就緩和當前事態對話溝通，任何一方不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。

他又表示，中印都是發展中大國，加快實現自身發展振興，才是各自肩負的歷史使命。雙方相互尊重、相互支持才是正道，符合兩國的長遠利益，雙方相互猜忌摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。

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