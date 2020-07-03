  • 29°C
香港時間 : 2020703日 (五) 19:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？

社會熱點 18:39 2020/07/03

分享：

港區國安法的訂立，引發中英角力。英國外相藍韜文（Dominic Raab）宣布BNO擴權，讓合資格香港人、以及其家屬最快可在居英6年後，取得英國國籍。要注意的是，港人在這6年間，還不算是英國公民，他們在英可享什麼福利、沒有什麼福利，家屬定義又如何？

現實是，目前還不能完全確定BNO港人居英6年期間，能享有什麼公共服務或福利，原因是一切還要待英國修改相關法例。但如按現有超過半年的簽證及移民政策，大概可以推斷大約的框架。

家屬定義：

參考現時英國政府有關親屬簽證（Family Visa）規定，合資格的家屬包括伴侶（配偶或同居兩年或以上伴侶）、18歲以下子女、需要長期照顧的父母。

教育：

目前尚不清楚英國政府會否向BNO港人子女，提供公立學校教育。但現行英國法例其實已訂明，居留超過6個月的簽證人士，他們5至18歲子女均可以在公立學校享受免費教育。

相關安排可見於此連結：https://www.gov.uk/guidance/schools-admissions-applications-from-overseas-children

也就是說，港人子女可在英國享受中小學義務教育。但有資深升學顧問提醒，英國的公立學校質素參差，而較優異的文法學校入學門檻則非常高，當地的競爭十分激烈，港人子女未必能如願入讀；因此，家長可考慮先報讀合適子女的私校，待安頓好融入當地後才考慮轉讀公校。

醫療：

目前暫未知英國的BNO擴權安排，如何處理港人移民的醫療需求。如按目前移民保健費用（Immigration Health Surcharge, IHS），在未入籍前，每人一年收費625英鎊，折合港幣約6250元。

繳納IHS後，BNO港人可與其他居英移民申請者一樣享受：

全科醫生診療
入院診療
診所輕傷治療
避孕及兩性健康服務
孕產服務

但不包括：

購買處方藥
牙科治療
驗光配鏡
輔助生殖等

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元

【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）

失業救濟金、退休金：

參考現時海外獨家代表簽證（Sole Representative Visa）安排，持簽證人士居留5年條件包括不領取失業救濟金、退休金等Public Funds，一般相信，BNO新政策都會有同類要求。

儘管放寬持有BNO港人居英規定，對一些香港人來說，是一種憧憬；但仍要看相關細節出台，才可以評估持BNO移民英國究竟是否可行。

【BNO擴權事件簿】

BNO是指British National （Overseas） Passport，中譯「英國國民（海外）護照」是在英國通過《1985年香港法案》後制定的一種新身份護照，並於1987年7月1日開始簽發。

原規定是，持BNO護照到英國則可以停留6個月。但在港區國安法事件發生後，藍韜文提出的新計劃，英國政府會擬讓持有BNO人士留英時間延長至5年，這段時間叫「有限居留許可（Limited leave to remain）」；期內，BNO持有人可以在英國工作或讀書。

港人經過這5年後，可以申請定居身份（Settled Status），再於額外12個月後申請成為英國公民取得居英權。

至於不少BNO持有人關注的家屬能否隨行問題，藍韜文指出BNO持有人與他們的居港家屬（Family Dependents）亦會是新政策的合資格人士。

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元

【港區國安法】外交部譴責英國為BNO提供入籍路徑  保留反應權利

【國安法.BNO】英國民調：逾六成受訪者　贊成助BNO香港人定居英國

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多

【港區國安法】英擬給BNO香港人入籍途徑　中國駐英使館暗示反制

【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）

【國安法．BNO】中方曾指BNO擴權違《中英聯合聲明》？　一文看清來龍去脈

【BNO】英擬延長BNO港人留英期 中國駐英國使館公使陳雯：英國將付代價

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【BNO】英擬延長BNO港人留英期 中國駐英國使館公使陳雯：英國將付代價
2020/06/08
【BNO】英擬延長BNO港人留英期 中國駐英國使館公使陳雯：英國將付代價
【BNO】英報告促中方重新考慮「港區國安法」 若立法將延BNO留英期
2020/06/12
【BNO】英報告促中方重新考慮「港區國安法」 若立法將延BNO留英期
【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
2020/07/02
【港區國安法】居留5年最快6年入籍　英向300萬BNO合資格港人提供入籍途徑
【國安法. BNO】英國更新對港旅遊建議　稱被拘捕或驅逐出境風險增加
2020/07/02
【國安法. BNO】英國更新對港旅遊建議　稱被拘捕或驅逐出境風險增加
【港區國安法】英擬給BNO香港人入籍途徑　中國駐英使館暗示反制
2020/07/02
【港區國安法】英擬給BNO香港人入籍途徑　中國駐英使館暗示反制
一國兩制 簽證 BNO 失業 退休 治療 小學 診所 移民 港區國安法

上一篇文章

【新冠肺炎】新冠病毒變得更毒？研究：變種令傳染力更強

下一篇文章

【新冠肺炎】台灣宣布部份港澳及外籍人士 入境免提供核酸檢測證明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】直擊雲南昭通慘烈水災：房屋墮河 汽車水上漂（附直播連結）
【長江三峽大壩】直擊雲南昭通慘烈水災：房屋墮河 汽車水上漂（附直播連結）
【長江三峽大壩】暴雨未停川貴又淺層地震　恐爆泥石流災害
【長江三峽大壩】暴雨未停川貴又淺層地震　恐爆泥石流災害
【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）
【長江三峽大壩】直擊重慶恐怖泥石流　長江一號洪峰恐近日殺到（附直擊片段）
【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）
【長江三峽大壩】暴雨停不了三峽大壩洩洪　武漢高度戒備（直擊畫面）
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元
【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）
【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）