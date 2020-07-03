【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？

港區國安法的訂立，引發中英角力。英國外相藍韜文（Dominic Raab）宣布BNO擴權，讓合資格香港人、以及其家屬最快可在居英6年後，取得英國國籍。要注意的是，港人在這6年間，還不算是英國公民，他們在英可享什麼福利、沒有什麼福利，家屬定義又如何？

現實是，目前還不能完全確定BNO港人居英6年期間，能享有什麼公共服務或福利，原因是一切還要待英國修改相關法例。但如按現有超過半年的簽證及移民政策，大概可以推斷大約的框架。

家屬定義：

參考現時英國政府有關親屬簽證（Family Visa）規定，合資格的家屬包括伴侶（配偶或同居兩年或以上伴侶）、18歲以下子女、需要長期照顧的父母。

教育：

目前尚不清楚英國政府會否向BNO港人子女，提供公立學校教育。但現行英國法例其實已訂明，居留超過6個月的簽證人士，他們5至18歲子女均可以在公立學校享受免費教育。

相關安排可見於此連結：https://www.gov.uk/guidance/schools-admissions-applications-from-overseas-children

也就是說，港人子女可在英國享受中小學義務教育。但有資深升學顧問提醒，英國的公立學校質素參差，而較優異的文法學校入學門檻則非常高，當地的競爭十分激烈，港人子女未必能如願入讀；因此，家長可考慮先報讀合適子女的私校，待安頓好融入當地後才考慮轉讀公校。

醫療：

目前暫未知英國的BNO擴權安排，如何處理港人移民的醫療需求。如按目前移民保健費用（Immigration Health Surcharge, IHS），在未入籍前，每人一年收費625英鎊，折合港幣約6250元。

繳納IHS後，BNO港人可與其他居英移民申請者一樣享受： 全科醫生診療

入院診療

診所輕傷治療

避孕及兩性健康服務

孕產服務 但不包括： 購買處方藥

牙科治療

驗光配鏡

輔助生殖等

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失業救濟金、退休金：

參考現時海外獨家代表簽證（Sole Representative Visa）安排，持簽證人士居留5年條件包括不領取失業救濟金、退休金等Public Funds，一般相信，BNO新政策都會有同類要求。

儘管放寬持有BNO港人居英規定，對一些香港人來說，是一種憧憬；但仍要看相關細節出台，才可以評估持BNO移民英國究竟是否可行。

【BNO擴權事件簿】 BNO是指British National （Overseas） Passport，中譯「英國國民（海外）護照」是在英國通過《1985年香港法案》後制定的一種新身份護照，並於1987年7月1日開始簽發。 原規定是，持BNO護照到英國則可以停留6個月。但在港區國安法事件發生後，藍韜文提出的新計劃，英國政府會擬讓持有BNO人士留英時間延長至5年，這段時間叫「有限居留許可（Limited leave to remain）」；期內，BNO持有人可以在英國工作或讀書。 港人經過這5年後，可以申請定居身份（Settled Status），再於額外12個月後申請成為英國公民取得居英權。 至於不少BNO持有人關注的家屬能否隨行問題，藍韜文指出BNO持有人與他們的居港家屬（Family Dependents）亦會是新政策的合資格人士。

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責任編輯：鄧國強

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