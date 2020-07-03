【中日關係】中國船釣島海域巡航 日執政自民黨促擱置習近平訪日

那霸海上保安總部聲稱，截至3日晚上，中國兩艘公務船仍在釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域，其連續航行時間已超過了2013年8月的28小時15分，創最長紀錄。日本政府已向中方提出強烈抗議。

日稱中國船在釣島連續航行時間創紀錄

中國外交部發言人趙立堅回應稱， 釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土， 在釣魚島海域開展巡航執法是中方固有權利，日方無權說三道四。 中方絕不接受日方所謂「抗議」，要求日方立即撤出中方海域，停止炒作釣魚島問題，不要製造新的事端。

另外，港區國安法正式實施，日本共同社報道，自民黨外交小組和外交調查會在今天（3日）的高層會議上，鑑於中國實施港區國安法彙總譴責決議案，要求政府停止中國國家主席習近平作為國賓訪日的計劃，擬最快於下周正式決定，並向首相官邸提交。

報道引述決議內容稱，港區國安法生效後，已有多人因違國安法相繼被捕，意見認為已到了必須嚴厲應對的階段，日方不能袖手旁觀，應表示強烈譴責，並圍繞香港今後能否維護自由、人權、民主主義等基本價值觀提出質疑。決議案因此要求日本政府停止邀請習近平以國賓身份訪日。

倡寬港人赴日工作簽證

自民黨還建議討論為害怕遭受打壓、有意離開的香港人提供支援，具體包括調整針對以工作目的赴日港人的簽證發放；還提及保護在港日僑和日企及維權。

此前有日本傳媒報道，為提高東京國際金融中心地位，日本執政自民黨研究推出延長居留時間、稅務優惠等多項措施，招攬香港金融人才。彭博社亦引述消息指，日本政府視港區國安法為「東風」，吸引跨國企業進駐。

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