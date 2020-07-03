【港區國安法】日執政自民黨倡寬港人工作簽證 促擱置習近平訪日

港區國安法正式實施，日本共同社報道，自民黨外交小組和外交調查會在今天（3日）的高層會議上，鑑於中國實施港區國安法彙總譴責決議案，要求政府停止中國國家主席習近平作為國賓訪日的計劃，擬最快於下周正式決定，並向首相官邸提交。

隨着港區國安法正式實施，日本國內圍繞首相安倍晉三此前力爭實現的習近平訪日的討論迅速擴大。

報道引述決議內容稱，港區國安法生效後，已有多人因違國安法相繼被捕，意見認為已到了必須嚴厲應對的階段，日方不能袖手旁觀，應表示強烈譴責，並圍繞香港今後能否維護自由、人權、民主主義等基本價值觀提出質疑。決議案因此要求日本政府停止邀請習近平以國賓身份訪日。

自民黨還建議討論為害怕遭受打壓、有意離開的香港人提供支援，具體包括調整針對以工作目的赴日港人的簽證發放；還提及保護在港日僑和日企及維權。

此前有日本傳媒報道，為提高東京國際金融中心地位，日本執政自民黨研究推出延長居留時間、稅務優惠等多項措施，招攬香港金融人才。彭博社亦引述消息指，日本政府視港區國安法為「東風」，吸引跨國企業進駐。

日稱中國船在釣島連續航行時間創紀錄

另外，那霸海上保安總部聲稱，截至3日晚上，中國兩艘公務船仍在釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域，其連續航行時間已超過了2013年8月的28小時15分，創最長紀錄。日本政府已向中方提出強烈抗議。

中國外交部發言人趙立堅回應稱， 釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土， 在釣魚島海域開展巡航執法是中方固有權利，日方無權說三道四。 中方絕不接受日方所謂「抗議」，要求日方立即撤出中方海域，停止炒作釣魚島問題，不要製造新的事端。

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