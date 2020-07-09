【新冠肺炎】英格蘭周五起開放低風險地區入境免隔離　香港澳門台灣在列

全球新冠肺炎疫情好轉，英國政府7月3日公布，英格蘭（England）將自7月10日起，對逾70個新冠肺炎低風險地區入境人士，解除自行隔離14天的規定，豁免名單包括香港、澳門、台灣、日本、南韓、法國、意大利、西班牙等。中國內地、美國未在列。

這項入境免隔離措施目前僅適用於入境英格蘭；入境蘇格蘭、威爾斯或北愛爾蘭的旅客，仍須遵守自我隔離14天的規定。完整名單可於英國政府網站查閱。

目前，英國新冠肺炎累計確診逾31萬宗，死亡個案超過4.3萬宗。

歐盟7月1日起取消對14個國家公民的入境限制，包括泰國、日本、南韓、澳洲、加拿大等，並會在中國同意向歐盟旅客開放邊境的條件下，容許中國旅客入境歐盟國家，但暫不對美國、巴西等國開放。

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