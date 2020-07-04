【港區國安法】加拿大祭出制裁香港措施 駐加使館：螳臂擋車

加拿大昨宣布暫停執行與香港的引渡協定等措施後，中國駐加拿大大使館今表示強烈不滿和堅決反對，並稱加方藉涉港問題對中國施壓，無異於「蚍蜉撼樹、螳臂擋車」，絕不會得逞。

為抗議實施「港區國安法」，加拿大政府3日祭出一連串制裁措施，除暫停執行與香港的引渡協定，還停止出口軍事敏感裝備至香港，同時更新旅遊警示，讓加國人民知道該法可能對他們的影響。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）並表示，加國還在研究更多的措施，包括移民。對此，中國駐加使館官網4日刊出發言人談話稱，加拿大領導人和外長分別公開就全國人大常委會通過港區國安法「妄加評論」，並宣布加方不允許對香港出口敏感軍品、中止加港引渡條約等措施，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對」。

▲ 加拿大祭出制裁香港措施 駐加使館：螳臂擋車

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發言人稱，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。港區國安法旨在維護中國國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，得到廣大香港居民廣泛擁護和國際社會絕大多數成員的理解與支持。

發言人並稱，加國等個別西方國家推出任何錯誤舉措都絕不會影響港區國安法的實施，其藉涉港問題對中施壓完全是逆潮流而動，無異於「蚍蜉撼樹、螳臂擋車」，絕不會得逞。發言人最後稱，中方敦促加方切實恪守國際法和國際關係基本準則，立即糾正錯誤做法，停止以任何方式干涉中國內政，「以免進一步損害中加關係」。

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責任編輯：游昊雲

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