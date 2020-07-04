北京昨只新增新冠肺炎本土病例1例，在疫情形勢總體穩中向好下，今日起對北京全市低風險地區人員出京，不再要求持有核酸檢測陰性證明。

國家衛健委，内地昨（4日）新增確診病例3例，其中境外輸入病例2例（上海1例，廣東1例），本土病例1例（在北京）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外輸入病例1例（在上海），本土病例1例（在北京）。值得注意，從新增病例趨勢看，内地每日新增病例從峰值36例逐漸回落，6月28日後已下降至個位數。

▲ 【北京疫情】北京昨只增1宗確診 今起低風險地區出京免持核酸陰性證明

在北京市疫情形勢總體穩中向好下，新華社報道，北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏昨在北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，綜合防控風險、復工復產和群眾出行需求等因素，在繼續保持對中高風險地區人員嚴管嚴控的基礎上，今日0時起，對北京全市低風險地區人員出京，不再要求持有核酸檢測陰性證明。

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潘緒宏又指出，從目前北京的新冠肺炎病例區域分布看，累計涉及的11個區、47個中高風險街鄉鎮，均與新發地聚集性疫情有明確關聯，並未在社會面形成傳播。從篩查檢測情況看，檢測結果呈陽性的，絕大多數屬於納入管控範圍的重點人群，只有極少量是社會面大規模篩查出來的。

在新發地市場疫情發生後，北京市曾嚴禁四類人員離京，對其他人員宣導非必要不出京，確需離京的，持7日內核酸檢測陰性證明。

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責任編輯：游昊雲

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