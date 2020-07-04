【新冠肺炎】世衛新資料露玄機 最早通報武漢新冠病例非中國當局

▲ 世衛新資料露玄機 最早通報武漢新冠病例非中國當局

世界衛生組織（WHO）更新有關新冠病毒危機的早期階段時間表，顯示第一批在湖北省武漢市出現的不明肺炎病例，是由世衛組織在中國的辦公室通報，而非中國當局。國家衛健委新聞發言人胡強強3日則稱，相關說法完全不符合事實。

在世衛組織公佈的最新時間表顯示，世衛組織在中國的辦公室發現武漢市衛生健康委員會在官網發布一份媒體聲明後，於去年12月31日通知世衛區域聯絡點，當地出現「病毒性肺炎」病例。

同日世衛組織的流行病資訊服務單位挑選另一項由美國國際流行病監控網站ProMed傳送的消息，內容是關於武漢市同一批不明原因肺炎病例。此後世衛組織分別在1月1日、1月2日兩度向中國當局要求提供更多關於這些病例的資訊，中國方面於1月3日才提交，這意味著中國沒主動向世衛報告過新冠疫情爆發。

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國家衛健委新聞發言人胡強強昨回應稱，相關說法完全不符合事實。他指出，疫情發生以後，中國一直本着公開、透明以及對全球衛生安全高度負責的態度，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及中國港澳台地區及時主動通報疫情訊息，分享新冠病毒全基因序列訊息和新冠病毒核酸檢測引物和探針序列訊息，定期向世界衛生組織和有關國家通報疫情訊息。

胡強強又出示中國國務院印發的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，他說，書裡全面地記錄了中國人民抗擊疫情的偉大歷程，與國際社會分享中國抗疫的經歷做法。

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責任編輯：游昊雲

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