▲ 林丹退役生活大猜想 進軍娛樂圈or推廣羽毛球？

林丹通過個人微博正式宣布退出中國羽毛球國家隊。雖然林丹告別了征戰多年並取得無數輝煌的世界羽壇，但北京新浪網估計，林丹的退役生活應當不會平凡。

作為一名擁有20個世界冠軍頭銜的超級巨星，林丹也見證了中國羽毛球隊的黃金時代。除個人成績矚目，林丹在所出戰的團體賽中往往也扮演著「定海神針」的角色，對於整支隊伍的凝聚力有著不可或缺的作用。

過硬的實力加上出眾的領導才能，林丹具備成為一名頂尖教練的實力，也許將來他還可以轉換一重身份，再次帶領國羽出征。即便不會擔任教練，林丹在羽壇的影響力註定他不會徹底離開這項運動，擔任解說嘉賓、開辦培訓學校、進行公益推廣項目，都是他有機會嘗試的方向。

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與此同時，退役後的林丹也可能加快轉戰商界的步伐。今年6月，他和妻子謝杏芳創辦的超級丹體育教育公司在廣州某學校舉行了羽毛球青少年教育培訓基地的揭牌儀式。可以預見，以林丹作為品牌的商業教育項目擴張很快就將提速。

在羽毛球相關產業之外，林丹還曾於2015年創辦過「Intimeate by LINDAN」的內褲品牌，儘管這一品牌並未獲得如預期的成功，但對於林丹從體壇過渡到商業圈仍是一次積極的嘗試。

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後期林丹也進軍過餐飲行業，與一家韓國品牌聯合打造過號稱「亞洲最大的咖啡店」。妻子謝杏芳創辦的母嬰品牌近年來也做得風生水起，逐步積累起了成熟的商業運作經驗。退役後，林丹會有更多精力來繼續打造他的商業帝國，除了將現有品牌做大，也可能將繼續開拓商業版圖，進入更多行業領域。

此外，近年來林丹還先後參加了多檔綜藝節目的錄製，範圍覆蓋音樂、脫口秀等不同類別，讓人看到了這位羽壇天王充滿可能性的另一面。與林丹同時代的羽壇名將，如鮑春來、蔡贇，都嘗試過涉足娛樂或時尚圈，有世界冠軍身份的加持也一直維持著不錯的曝光度，從一定程度上也會給林丹轉型成為娛樂明星增加信心。

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責任編輯：游昊雲