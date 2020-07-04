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【港區國安法】駐美大使數1至9護航國安法：立法令8萬居港美公民生活安寧

國情動向 16:11 2020/07/04

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駐美大使數1至9護航國安法：立法令8萬居港美公民生活安寧

中國駐美大使崔天凱4日就《港區國安法》發表視頻，表示為了大家理解，他用數字1至9來談怎麽認識這法律。崔天凱這段視頻以英文發言，並試圖以簡潔明瞭的方式，為北京推行《港區國安法》護航。他在視頻中指出，立法令8萬居港美公民生活安寧。

崔天凱說，先說「一」和「二」，即「一國兩制」。 他強調，「一國兩制」仍將是香港治理的基本方針。這次立法是「一國兩制」實踐中具有里程碑意義的大事，為確保「一國兩制」行穩致遠提供強大制度保障。

「三」指的是300萬香港市民。崔天凱表示，香港「撐國安立法」聯合陣線在5月下旬發起簽名活動，短短8天內近300市民通過街站簽名或網絡聯署支持立法，反映出這是「人心所向，勢在必行」。

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「四」是指這部法律規定的四類罪行和處罰，即：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。崔天凱稱，也就是說這部法有嚴格界定的針對性。它在禁止上述犯罪行為的同時，將保護香港法治和香港人民的合法權利和自由。

「五」指50年不變。香港基本法規定，香港保持原有的資本主義制度和生活方式，50年不變。這部立法將更好地給予保障，而不是改變這一點。

「六」指《港區國安法》有六章、66條。崔天凱說，這部法律共六章六十六條，他建議各位全面認真研究解讀，避免誤解誤判或被誤導。

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「七」和「八」指700多萬香港居民和8萬多居港的美國公民。崔天凱稱，這部法律將推動香港「由亂而治」，有利於700多萬香港居民的福祉，也有利於8萬多居住在香港的美國公民的安寧生活。

「九」指「九九歸一」，崔天凱表示，這代表事情總還要回到根本上來。這次立法正是一次回歸本源。他重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國政府和人民維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。崔天凱說，「九」這個數字在中國文化裡還代表著長久，相信這次立法將保障香港長治久安，長期繁榮穩定。

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