【中美角力】中美罕見同時南海軍演！美國雙航母6年來首聚南海演習

▲ 中美罕見同時軍演！美國雙航母6年來首聚南海軍演

在解放軍於南海進行軍事演習之際，美國也派出兩艘航空母艦和幾艘隨行軍艦進入南海，於今日美國國慶日起舉行海軍近年來最大軍演，有挑戰中國海事主張的意味。值得注意，中美同時在南海進行重要軍演較罕見，這也是6年來首次有美國雙航母聚南海軍演。

CNN報道，美軍第七艦隊發言人凱利（Joe Keiley）表示，尼米茲號與雷根號航母戰鬥群正在菲律賓海和南海進行雙航母作戰，並稱兩艘航母的出現，不是對任何政治或國際事件的反應，此種先進能力乃是美國海軍在印太平洋地區促進安全、穩定和繁榮的眾多方式之一。

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不過，雷根號航母艦長維科夫少將（George M. Wikoff）表示，雖然軍演不是針對中國演習的回應，但北京政府不斷升高的軍事魄力證明美國海軍的存在意義，又拒絕透露雙航母在南海行動的確切地點。《華爾街日報》則引述美國官員表示，美方此次軍演是想挑戰中國的領土主張。

據報兩艘航母和其他四艘軍艦的演習將包括全天候飛行訓練，以測試艦載機的打擊能力。值得注意，中美軍事演習很少同時同地區進行，而這次亦是自2014年以來美國首次出動兩艘航空母艦於南海進行演練。

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而解放軍的演習於7月1日已在西沙群島展開，為期5日。美國國防部擔心，這會令緩和區內局勢和維持穩定的努力適得其反，與中國有主權爭議的越南和菲律賓都有發出警告。環球網分析，中方今次在西沙群島的訓練，旨在檢驗解放軍的奪島作戰能力。

日本共同社5月曾引述消息指，解放軍計劃八月在南海舉行以奪取台灣控制的東沙群島為假想目標的登陸演習，今次可能是一次熱身訓練。

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責任編輯：游昊雲

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